Assen financieel bijna weer op eigen benen: herstelplan naar provincie

Voor 1 mei moest dit herstelplan bij de provincie binnen zijn, en dat is na vanavond gelukt. Er wordt een pakket aan bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd van 5,5 miljoen euro, en er wordt 8,5 miljoen uit de algemene reserve gehaald.

Onder toezicht

Assen kwam in december onder preventief financieel toezicht te staan, omdat er niet op tijd een sluitende meerjarenbegroting kon worden ingediend. Door miljoenentekorten, met daar bovenop een bestuurscrisis, ging het mis in de provinciehoofdstad.

Als gevolg van dat toezicht, moest Assen de afgelopen maanden na elk raadsbesluit toestemming hebben van de provincie voordat het ook daadwerkelijk geld kon uitgeven. Dat ging goed, tot afgelopen maand. Toen kreeg de gemeente geen toestemming voor de 350.000 euro aan extra stimuleringsregelingen in de binnenstad voor winkelverplaatsing en gevelverfraaiing. De provincie mist de directe noodzaak van de investering.

Assen ziet die noodzaak wel, omdat een eerste subsidiepot hiervoor al bijna leeg is. Wethouder Mirjam Pauwels vindt het jammer dat de provincie dat anders ziet. "Maar we moeten dus nog even wachten tot het herstelplan nu wordt goedgekeurd, dan kunnen we alsnog aan de slag."

Laatste hindernis

Na de goedkeuring vanavond in de raad, is die stap bijna gezet. De laatste hindernis is nu nog Gedeputeerde Staten, die het herstelplan van Assen komende maand nog definitief moeten goedkeuren, zodat de provinciehoofdstad binnenkort weer over zijn eigen centen gaat.

Pauwels noemt het herstelplan 'een krachtsinspanning van formaat, waar de afgelopen maanden keihard aan gewerkt is'. Wel geeft ze aan dat hiermee geen punt is gezet achter een financieel onzekere tijd, maar een puntkomma. "Omdat er door de coronacrisis straks financieel nog weer meer te repareren is." Hoe groot de schade is, moet de gemeente nog in beeld brengen in een 'coronaherstelplan'. "Maar eerst nu dit herstelplan, en dan de gevolgen van de coronacrisis", aldus Pauwels.

Met het huidige herstelplan bezuinigt Assen op alle beleidsterreinen. Dat varieert van besparingen op de eigen gemeentelijke organisatie en meer inkomsten uit parkeervergunningen, tot minder onderhoud aan wegen, gebouwen en groen.

4 miljoen ijsbaangeld in spaarpot

De al jaren gereserveerde vier miljoen voor een ijscomplex in de TRZ (toeristisch recreatieve zone) bij het TT Circuit, laat Assen los. Geloof in een ijscomplex is er niet meer. De miljoenen stopt de gemeente in een apart reserve-investeringsfonds. Dat geld is bedoeld als spaarpot voor ontwikkeling van grote projecten. Dat kan zijn in de TRZ, maar ook in andere delen van de stad.

Stadspartij PLOP en PvdA hebben er grote moeite mee, dat die miljoenen ook elders in de stad geïnvesteerd kunnen worden. Beide partijen willen de vier miljoen speciaal overeind houden voor de TRZ. Ze vinden ontwikkeling in het gebied van groot economisch en toeristisch belang, en vinden dat investeerders warm gemaakt moeten worden, door er speciaal geld voor weg te zetten.

Maar een amendement hiervoor vanavond werd weggestemd. Andere fracties willen niet het risico lopen dat andere kansrijke plannen, elders in de stad, daardoor niet door kunnen gaan. Stadspartij PLOP en PvdA stemden uiteindelijk tegen het hele herstelplan.

