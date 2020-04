Duurzaamheid in Midden-Drenthe: snel actie en zonnepark op de VAM

Geen druk op agrarische gronden, geen windmolens en wel inkomsten voor eigen inwoners. In de eerste digitale gemeenteraad van Midden-Drenthe is vanavond ingestemd met het duurzaamheidsplan van de gemeente. Maar wat houden de nieuwe plannen precies in?

De gemeente Midden-Drenthe heeft als één van de grootste gemeenten van Nederland in oppervlakte veel te bieden. Maar, staat er in het nieuwe plan, eigen inwoners gaan voor. "De inwoners en bedrijven van Midden-Drenthe realiseren de zonneparken en kleine windmolens het liefst zelf. Zodat we de touwtjes in handen hebben en opbrengsten zoveel mogelijk in de gemeente blijven."

Een goed voorstel vinden partijen: "Meer dan vijftig procent van de zonneweides komt in het bezit van de inwoners en daardoor denken wij dat het betaalbaar wordt", zegt Tineke Posthoorn van de PvdA.

Omdat lokaal bezit ook samenhangt met lokaal aanwezige kennis die volgens betrokkenen niet altijd aanwezig is, moet er veel worden samengewerkt. Plannen voor zonneparken worden daarnaast getoetst op een aantal criteria, zoals inpassing in het landschap. Ondertussen wordt ook nog voor een ander issue, inpassing op het net, een oplossing gezocht.

Zonnepark VAM

Veel vergunningsaanvragen wachten om getoetst te worden aan de nieuw gestelde criteria van de gemeente. Ook Attero heeft voor de VAM-berg in Wijster plannen, al lijkt inpassing op het net voor hun geen probleem. "Dit initiatief gaat niet ten koste van landbouwgrond. Bovendien is de aansluiting op het elektriciteitsnet al voorhanden. Het bestemmingsplan is hierin al voorzien en door de draagvlak vanuit de omgeving is dit grootschalige initiatief direct uitvoerbaar", laten zij aan de gemeente weten.

Windturbines en -molens

Ook wordt er ingezet op kleinere windmolens van maximaal 21 meter hoog. Maar de meningen van de partijen verschillen over dit onderwerp duidelijk van mening. Over het draagvlak voor windmolens wordt namelijk getwijfeld en sommige partijen zijn stellig. "Wij willen geen windmolens", zeggen Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork, Gemeentebelangen, VVD, PvdA en CDA.

GroenLinks had gehoopt dat de gemeente de mogelijkheid van grotere windmolens niet direct had uitgesloten legt Rudi Weima uit: "Helaas zullen alle maatregelen zonder windmolens niet voldoende zijn. Het college zegt dat er geen draagvlak is, maar dit blijkt niet uit de inspraak die er is geweest."

Vaart maken

Nu er met de plannen is ingestemd, hoopt de ChristenUnie dat de gemeente vaart gaat maken. "Luisteren alleen is te weinig. Er moet nu toch wel wat gebeuren. Wanneer start het college met het uitvoeren van visies? We willen morgen beginnen, niet over twee jaar als er weer verkiezingen zijn."

Wethouder Erjen Derks (Gemeentebelangen) licht toe dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid zeker niet stil zit. Zo wordt er druk gewerkt aan de verduurzaming van het gemeentehuis, voorziet het Drents Energieloket inwoners van advies, wordt de warmte van Friesland Campina-fabriek in Beilen ingezet voor het verwarmen van het zwembad en een school en is ook de nieuwe zelfvoorzienende wijk het Lievingerveld goed op weg.

