Langzamerhand krabbelt bloemenveiling Eelde er weer bovenop

Eind vorige maand luidde FloraHolland de noodklok: veel bloemenmarkten stortten in door het coronavirus. Met Moederdag voor de deur én een hoop creatieve bloemisten is locatiemanager van de bloemenveiling in Eelde Liezeth Ouendag toch 'gematigd positief'.

Tijdens de coronacrisis geven mensen elkaar geregeld een bloemetje. "Bloemisten die daarop inspelen met hun bezorgdiensten, die hebben hoogtijdagen op dit moment", aldus Ouendag.

Volgens Ouendag was Pasen een hele drukke periode. "En richting Moederdag wordt het ook steeds drukker. Een maand geleden hadden we dit niet kunnen verwachten, want het was echt helemaal in elkaar geklapt. Maar langzamerhand krabbelen we er weer bovenop. Wij hebben het voordeel dat we de binnenlandse markt bedienen en dat de bloemisten heel erg creatief zijn", vertelt Ouendag.

Steun aangevraagd

Na de eerste schrik zijn ze dus 'gematigd positief' bij de bloemenveiling Eelde, maar "wij vallen onder heel Royal FloraHolland en dat is niet alleen Eelde. Dat is ook Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk. En daar vallen wel hele harde klappen hoor", legt Ouendag uit. "Ik denk dat er wel bedrijven om gaan vallen die voornamelijk export doen."

De bloemenveiling in Eelde kan haar hoofd nog boven water houden door onder andere steun voor loonkosten vanuit de overheid. Ouendag: "Ook wij hebben steun aangevraagd. We gingen van 100 procent naar 20 tot 30 procent. Dat gaat over miljoenen. Wij kunnen het als Eelde nog vrij redelijk doen, maar wij zijn echt een hele kleine locatie ten opzichte van Aalsmeer. Dat is niet te vergelijken."

Toch 'gewoon druk'

Ondanks de coronacrisis heeft de bloemenveiling het 'gewoon druk' volgens Ouendag. "Als je kijkt naar vorig jaar rond deze tijd en nu, dan hebben we eigenlijk dezelfde aantallen handel. En dat komt eigenlijk omdat de bloemist zo creatief is. Daar hebben we dat aan te danken. Dat maakt ons werk op Eelde ook wat makkelijker."

Toch zijn er ook dingen veranderd. "Op de tribune hadden we normaal 260 plekken, maar dat is nu teruggedrongen naar 66. Dus er kunnen nu nog maar 66 klanten op de tribune bij de veiling. We hebben natuurlijk ook een winkel, dus de andere klanten die kopen, kopen met hun laptop thuis. Zo kunnen we hen bedienen", zegt Ouendag.

