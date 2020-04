Vanavond LIVE: een extra FC Emmen Podcast met Ronald Lubbers

FC Emmen bestuursvoorzitter Ronald Lubbers is vanavond te gast in de LIVE FC Emmen Podcast (Rechten: RTV Drenthe)

Het is vandaag de dag van de waarheid voor de clubs in het betaalde voetbal. Dat de competities niet hervat worden is inmiddels duidelijk, maar wat besluit de KNVB als het gaat om eventuele kampioenschappen, degradatie uit de Eredivisie, promotie uit de Keuken Kampioen Divisie en welke clubs mogen zich gaan opmaken voor Europees voetbal volgend seizoen?

FC Emmen hoeft zich, zeker als het gaat om het sportieve verhaal, geen zorgen te maken. De 12e plek levert, zowel naar boven of naar beneden, geen enkel discussiepunt op. Maar er is natuurlijk genoeg onzekerheid voor de Drentse club. Onzekerheid waar vandaag mogelijk (in ieder geval deels) antwoord op komt. Hoe ziet de Eredivisie er volgend seizoen uit, met hoeveel clubs wordt er gespeeld, wanneer begint het seizoen en wat zijn de voorstellen om het spelen zonder publiek te voorkomen?

Met name over het laatste maakt Lubbers (en daarin staat hij niet alleen) zich grote zorgen. "Voetballen zonder publiek vind ik helemaal niets", aldus de 'redder van FC Emmen'. En daar komt nog eens bij dat door de aanhoudende onzekerheid, de run op seizoenkaarten wel eens kan tegenvallen.

Hoe gaat het met de sponsoring?

En hoe gaat het met de sponsors? Hoe staan zij erin én, nog belangrijker, hoe komen zij uit de coronacrisis? Links en rechts worden de problemen al zichtbaar. Go Ahead Eagles is de hoofdsponsor kwijtgeraakt door de problematiek en PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser liet al weten dat zijn club door het virus twee miljoen euro in de begroting naar beneden zal moeten. FC Groningen-directeur Wouter Gudde hoopt vooral op goodwill bij supporters en sponsors om de financiële klap zo beperkt mogelijk te houden.

Maar dat elke club de financiële gevolgen zal voelen, lijkt helder. Niet zozeer vanwege het stoppen van het huidige seizoen (immers het geld van de seizoenkaarten is toch al binnen), maar wel omdat de competitie pas na 1 september kan beginnen. En dus komt er, ten opzichte van de vorige jaren, een extra maand zonder inkomsten bij. Hoe groot de klap zal zijn voor FC Emmen is, net als bij alle andere clubs, voorlopig speculeren.

Vragen zijn welkom via facebook

Om een inzicht te geven in de beslissingen die door de KNVB worden genomen, wat de gevolgen zullen zijn voor de eredivisie en FC Emmen maken we vanavond een extra FC Emmen Podcast, met Ronald Lubbers als gast. Die podcast begint om 19.30 uur en is LIVE te volgen op rtvdrenthe.nl en op deze facebookpagina. Via die pagina kun je ook vragen stellen die we dan zoveel en zo volledig mogelijk proberen te beantwoorden.