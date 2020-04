Oppositie Hoogeveen zet vraag rekenkameronderzoek kosten SWO door

De rekenkamer in Hoogeveen is aan zet (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De gezamenlijke oppositie in Hoogeveen vraagt de rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de kostenverdeling binnen de SWO De Wolden-Hoogeveen. De drie coalitiepartijen voelen er niets voor, maar de zes oppositiepartijen laten het aan de rekenkamer over om te beoordelen of zij dat onderzoek toch wil doen.

De VVD-fractie in de raad kaartte die verdeling in de samenwerkingsorganisatie (SWO) twee weken geleden al aan. Hoogeveen en de Wolden werken sinds 2015 samen. De verdeling van de kosten van het gezamenlijke ambtenarenapparaat zou 'scheef' zijn en een miljoenennadeel voor Hoogeveen opleveren.

Weeffout herstellen

De 'weeffout', zoals VVD-woordvoerder Roelof Bisschop het noemde, zou hersteld moeten worden. De verhouding van de kosten is 30-70 procent en zou op grond van inwonertal en oppervlak eerder 40-60 moeten zijn. Dat zou Hoogeveen 6 miljoen euro schelen en Hoogeveen in één klap van het begrotingstekort af helpen. Burgemeester Loohuis zei dat de vraag om een andere verdeling een 'bom' onder de SWO zou leggen.

Roelof Bisschop deed desondanks een oproep aan de coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie lef te tonen en zich aan te sluiten bij een rekenkameronderzoek. "Welke kant het kwartje uitvalt zien we dan wel weer", aldus Bisschop. Hij kreeg een uitgewerkt voorstel voor de raadsvergadering voor een onderbouwde andere kostenverdeling in de afgelopen twee weken niet voor elkaar. De rekenkamer zou dat veel beter kunnen.

Kostenverdeling

Steun kreeg Bisschop in krachtige bewoordingen van de andere oppositiepartijen. Jutta van den Oord (SP): "Wij willen ook eindelijk wel eens weten hoe de kostenverdeling tot stand komt." Inge Oosting (PvdA): "We hebben hier steeds vaker discussie over de kosten van de SWO." En Brand van Rijn (SGP): "Meten is weten."

Maar volgens CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze is er helemaal geen sprake van onduidelijkheid over de kostenverdeling. Kreuze: "De verdeling is gebaseerd op de diensten die de gemeenten afnemen van de SWO. Elk jaar zijn er al accountants aan het werk om dat helder te maken."

Gemeentebelangen-woordvoerder Aron Sieders toonde zich twee weken nog geïnteresseerd in het voorstel voor een onderbouwde andere verdeling. Hij sprak nu zijn teleurstelling uit dat de VVD die niet kan leveren. Sieders: "'t Gaat nu om het blussen van een zelf gecreëerde brand."

Brevet onvermogen

Volgens fractievoorzitter Wim Warrink (CU) zou een onderzoek van de rekenkamercommissie zelfs een brevet van onvermogen voor de raadsleden zijn die in 2015 beslisten over de verdeling. D66-fractievoorzitter Peter Scheffers gaf Warrink van repliek. "Die kostenverdeling was in 2015 ook al niet helder. Vandaar dat ik een groot voorstander ben dit eens goed te onderzoeken."

De bal ligt nu bij de rekenkamercommissie die haar bestaan specifiek aan de raad te danken heeft. De commissie kan zelf bepalen of ze de onderzoeksvraag aanneemt. Roelof Bisschop: "En wat dan de uitkomst is van het onderzoek, zien we dan wel."

Sociaal domein niet gespaard

In de raadsvergadering viel verder een besluit over allerlei bezuinigingen in Hoogeveen. Geen van de wijzigingsvoorstellen van één of meerdere oppositiepartijen kon daarbij genade vinden in de ogen van de coalitie. Alle voorstellen om niet te bezuinigen op zwakkeren in de samenleving strandden.

Zowel de bezuiniging op het Kindpakket, Jong Hoogeveen, Ondersteuning Laaggeletterdheid als Schuldhulpverleningspreventie gaan daarom door. Een bedrag van 234.000 euro op een totaal van vier miljoen euro aan bezuinigingen.

Wethouder Gert Vos hield daarbij steeds hetzelfde verhaal. De bezuinigingen zijn alleen voor dit jaar. En bovendien blijft de gemeente ook dit jaar over het algemeen drie-kwart van dat sociale beleid handhaven.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159236/VVD-vraagt-rekenkamer-bij-kostenverdeling-SWO-De-Wolden-Hoogeveen

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/158967/Gemeentebelangen-De-Wolden-vreest-een-vechtscheiding-met-Hoogeveen

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/158949/VVD-Hoogeveen-wil-herverdeling-samenwerkingskosten-met-De-Wolden

Lees ook: