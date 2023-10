Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek behouden hun eigen school

Het plan om de Sint Franciscusschool in Weiteveen en de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek samen onder te brengen in een nieuw pand tussen beide dorpen in, is van de baan. De gemeente Emmen heeft gekozen voor vervangende nieuwbouw in beide dorpen.

Dat maakte het college bekend bij de bekendmaking van de begroting van komend jaar. Het gezamenlijke huisvestingsplan vloeide voort uit het nieuwe huisvestingsplan dat de gemeente in 2021 presenteerde. De inzet is om ruim dertig miljoen euro te steken in nieuwbouw van scholen in de hele gemeente.

Bij Wiekslag of Bargerveen

Het oorspronkelijke plan was om de scholen in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek samen in één pand onder te brengen. Het voornemen komt van het schoolbestuur van onderwijskoepel Catent, waar beide locaties onder vallen. Mogelijke nieuwbouwlocaties waren de Kerkenweg bij zwembad De Wiekslag of op de kruising Boôvenen en Stheemanstraat vlak bij natuurgebied Bargerveen.

Maar het dorpsbestuur van Nieuw-Schoonebeek trok meteen aan de bel toen zij daar lucht van kregen. Zij vonden die locaties geen goed idee. De leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van het dorp zou eronder lijden.

Onmogelijk

De gemeente heeft inmiddels zelf onderzoek gedaan en een streep gezet door het oorspronkelijke plan. Elk dorp met een eigen school versterkt de beide dorpen, zo is de gedachte. Bovendien is een centrale plek vanwege stikstof en de nabijheid van Natura 2000-gebied Bargerveen zo goed als onmogelijk.