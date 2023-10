Emmaschool in Assen wordt verbouwd voor tien miljoen euro ondanks bezwaren buurt

De Emmaschool in Assen gaat voor 10 miljoen euro op de schop. Een meerderheid van de Asser raad gaat akkoord met de investering, zo bleek vanavond tijdens de raadsvergadering. Basisonderwijs, buitenschoolse opvang en kinderopvang komen door verbouw en nieuwbouw op één locatie, waardoor Kindcentrum Emmaschool ontstaat.

De hoofdlocatie van de Emmaschool zit aan de Prinses Irenestraat 6. Dat gebouw is een stedelijk monument, maar is sterk verouderd en zou al veel eerder verbouwd worden. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zitten in de Zonnebloem, een ander verouderd schoolgebouw aan de Prinses Irenestraat 3. Dat pand wordt gesloopt, en maakt plaats voor een groen speelplein en parkeerplaatsen.

Bang voor inkijk

Om alle activiteiten op de hoofdlocatie onder te brengen, komt er nieuwbouw van twee verdiepingen bij het monumentale schoolgebouw. En daar zit voor veel buurtbewoners de angel. Zij zijn door de 'forse hoogbouw' bang voor inkijk in hun tuinen, meer geluidsoverlast en extra verkeersdrukte. Ze protesteerden dit voorjaar dan ook hevig toen ze voor het eerst de bouwplannen zagen. Ook vinden ze de hoogbouw, die tegen het historische schoolgebouw aankomt, 'een ernstige aantasting van de monumentale status'.

Plateau, de openbare onderwijsorganisatie die verantwoordelijk is voor het bouwplan, heeft gesprekken met omwonenden gehad over hun kritiek. Daarop is besloten tot aanvullende maatregelen rond de hoogbouw. Er komen leibomen die ook in de winter groen blijven. En de ramen worden beplakt met folie, om het zicht naar buiten te beperken, zodat er geen inkijk meer is.

Van meer parkeeroverlast en geluidsoverlast is geen sprake, omdat het aantal schoolkinderen in de Prinses Irenestraat niet verandert en ook de afgesproken verkeersregels rond het kindcentrum voor halen en brengen niet wijzigen. Verder zegt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Assen, die over gemeentelijke monumenten adviseert, dat er geen sprake is van aantasting van de historische status van de Emmaschool.

Twijfels over participatie

In de gemeenteraad hebben vooral Stadspartij PLOP, CDA en Lijst De Rijke twijfels over de manier waarop met buurtbewoners is omgesprongen. Ze vragen zich af of omwonenden wel tijdig en voldoende bij de bouwplannen zijn betrokken. "Want als ik lees dat het bouwbedrag van 10 miljoen wel eens hoger zou kunnen uitvallen door bezwaren van bewoners, dan heb je in mijn ogen toch gefaald als overheid", vindt raadslid Dick van den Brand van Lijst de Rijke. "En daar moeten we lering uit trekken."

Volgens onderwijswethouder Martin Rasker (VVD) is niet de gemeente verantwoordelijk voor het betrekken van omwonenden bij de bouwplannen, maar onderwijsorganisatie Plateau die de school verbouwt. "En dat is in mijn ogen voldoende gebeurd. En participatie is heel belangrijk, maar dat betekent niet dat iedereen voor 100 procent gelijk krijgt."

Belang goede onderwijsplek zwaarder

Assen Centraal, ChristenUnie, VVD, PvdA en D66 steunen het bouwplan van de Emmaschool. Deze partijen vinden het ook 'zeer belangrijk' dat buurtbewoners bij de planvorming worden betrokken, en dat er naar hun bezwaren wordt geluisterd. In het geval van de Emmaschool is dat in hun ogen voldoende gebeurd. "Ik snap dat ze een prettige woonbuurt willen houden. Maar voor ons weegt hier het belang van een goede onderwijsplek voor opgroeiende kinderen zwaarder dan een prachtige plek om te wonen", aldus VVD-fractievoorzitter Michiel Hasslacher.

Het CDA pleitte er bij monde van Ingeborg Trul toch nadrukkelijk voor, dat er geprobeerd wordt de buurtbewoners zoveel mogelijk mee te krijgen met de bouwplannen, "zonder noodzaak van verdere procedures." Volgens wethouder Martin Rasker is het zaak dat de school nu eindelijk aan de slag kan met de bouwplannen. "Want in 2013 is al gezegd dat nieuwbouw van de Emmaschool in 2020 klaar zou zijn."

Bouw medio november