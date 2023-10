'Summier' cultuurplan van Meppel is nog geen kunstwerk, maar hoeft (nog) niet terug naar tekentafel

Door het faillissement van kunstencentrum Scala en de financiële problemen van het Drukkerijmuseum heeft het allemaal wat langer (maanden) geduurd dan gepland. Maar nu is de gemeente Meppel dan toch met een beleidsplan gekomen voor de cultuursector. En die was bijna meteen terug naar de tekentafel gestuurd.

De gemeenteraad van Meppel is blij dat er nu een plan ligt. Sommige partijen wilden vorige week niet besluiten over een kleine 20 miljoen euro die nodig is om schouwburg Ogterop te renoveren. Zij wilden eerst een discussie voeren over de gehele cultuursector.

Maar de gemeenteraad is niet zo blij met de inhoud van dit cultuurbeleid. Coalitiepartner VVD is er blij mee en oppositiepartij SP ook. Alle andere partijen missen iets: richtlijnen. "Je kan hiermee alle kanten op. Hoe kunnen wij hiermee onze controlerende taak uitvoeren?", vraagt Klaas-Jan Dunnink namens het CDA.

Summier

Het volledige cultuurbeleid van de gemeente past in elf A4'tjes. Dat is summier, vinden alle fracties. "Liever elf pagina's met goede uitgangspunten dan vijftig pagina's zonder goede uitgangspunten, zoals de vorige keer", vindt Xander Topma (SP).

In het document komen drie uitgangspunten naar voren: dat cultuur onmisbaar is voor opgroeiende kinderen en jongeren, dat cultuur laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar moet zijn en dat cultuur een middel is om doelen uit het sociaal domein te ondersteunen.

Eenzaamheid

Onder die punten worden dan weer doelen genoemd. "Er wordt genoemd dat eenzaamheid vermindert kan worden door cultuur", benoemt Elisabeth Bakkenes (Sterk Meppel) er een. "Dat is heel mooi, maar hoe dan?", vraagt ze zich nog af.

Daarom noemen de meeste partijen het eerder een visie dan een beleidsdocument. Wethouder Jeannet Bos wijst erop dat, nadat de raad ermee akkoord gaat, er nog een uitvoeringsprogramma volgt waarin het beleid concreter wordt gemaakt. "Het gesprek met de cultuursector over de uitvoering volgt nog."

Twee weken over nadenken

De grote vraag is alleen of de raad hier wel mee akkoord gaat. Na lang wikken en wegen is de raad overeengekomen om over twee weken hier verder over te praten en erover te stemmen. Eigenlijk was eerst de teneur, behalve SP en VVD, om het plan helemaal terug naar de tekentafel te sturen. Bakkenes (Sterk Meppel): "Dat kan tot nog meer vertraging leiden. Dat hoeft eigenlijk niet, want als visie is het prima."