Eindelijk tijd voor tijdrovende klus: Sebastian maakt animatieserie

Het werk als animatiemaker lacht Sebastian van der Laan al van kleins af aan toe en ondertussen is hij de kunst hem niet vreemd meer. Zijn eerste film ging in 2007 in première. Ook deed Van der Laan mee aan de regionale voorrondes van Kunstbende. Toch verschoof het maken van animaties door drukte naar de achtergrond. Van der Laan werkt normaal gesproken als lichtontwerper bij grote, veelal internationale tv-shows waardoor er niet veel tijd overblijft.

Nu is de tijd voor het project opeens wel. Ook diende zich een goede werkruimte aan want Van der Laan huurt een studio in Assen waar normaal gesproken veel evenementen en theaterproducties plaatsvinden, die door de coronamaatregelen nu ook niet door kunnen gaan.

Witchy kan toveren met eten (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Tijdrovend klusje

Het maken van animaties is tijdrovend vertelt Van der Laan. "Je hebt 2D en dan moet je alles tekenen en met 3D maak je alles in de computer. Wat wij hier maken is voor een groot gedeelte stopmotion. Dat betekent dat je foto voor foto beelden maakt. Voor 1 seconde beeld zijn 24 frames -en dus 24 foto's- nodig. Bij iedere foto wordt een kleine beweging gemaakt. En daardoor komen je poppen tot leven."

Er moeten veel foto's gemaakt worden want de animaties vormen afleveringen van zo'n zes minuten. "Het meisje, Witchy, met het blauwe haar, komt bij haar oma om een recept klaar te maken. Dat meisje heeft toverkrachten, zo gebeurt er in iedere aflevering iets grappigs of iets geks waardoor bijvoorbeeld soms een gerechtje tot leven komt." De recepten zijn zelf voor kinderen na te maken. "Eigenlijk is het dus een soort kookprogramma voor kids."

Drie verschillende decors liggen uitgestald in de studio omringd door, hoe kan het ook anders, veel verschillende spotlights. Een keuken, een tuin, een schuurtje, de gebouwen, de meubels, de poppen, alles heeft Van der laan zelf met vrienden gemaakt. "Ik vind deze vorm zo leuk omdat alles erg tastbaar is. Je moet alles zelf maken. Je kunt niet even naar de winkel gaan om een miniatuursetje of een pop te kopen. Wat je bedenkt kun je maken en dat maakt het zo mooi."

Wanneer de serie precies uitkomt durft Van der Laan nog niet te zeggen.