Huishoudens in Emmen zijn volgend jaar een tientje meer kwijt aan gemeentelijke lasten

De gemeentelijke lasten in Emmen zullen in 2024 met ongeveer een tientje per jaar stijgen per gemiddeld huishouden. Van die lasten blijft de OZB nagenoeg gelijk, maar stijgen de kosten voor de rioolheffing.

De gemeente streeft daarbij om de kosten voor het ophalen van het restafval te handhaven. Momenteel betalen mensen een vast tarief en een variabel tarief dat gebaseerd is op stortingen van restafval in een ondergrondse container of het legen van de hiervoor bestemde kliko.

Diftar

Dit systeem, Diftar, is in 2022 ingevoerd. Volgens de gemeente geven de cijfers van dat jaar nog geen goed beeld van de aanbiedingen van restafval. Er was in dat jaar sprake van extra legingen en vrijstellingen omdat de ondergrondse containers toen nog niet waren geplaatst.

Dit jaar geeft een beter beeld, verwacht de gemeente. Nieuwe berekeningen zullen tegen het einde van dit jaar bekend worden gemaakt. De gemeente verwacht dat de tarieven niet of nauwelijks zullen stijgen, aangezien er minder restafval wordt aangeboden. Dit afval brengt minder verwerkingskosten met zich mee.

Ravijn

Wat betreft de toekomstige ontwikkelingen van het huishoudboekje, hikt de gemeente nog aan tegen het te verwachten ravijn in 2026 en 2027. Vanaf dat eerste jaar wordt de bijdrage vanuit het Rijk voor gemeenten fors minder. Er is nog geen oplossing voor dit probleem en met de val van het kabinet verwacht Emmen ook niet dat die er snel komt.

20 miljoen

De gemeente Emmen staat door voorzichtig beleid, bezuinigingen en enkele meevallers er financieel sterk voor. De gemeente heeft tot 2027 20 miljoen euro (vijf miljoen euro per jaar) aan ruimte voor nieuwe investeringen. Toch is de begroting niet sluitend. In de jaren 2026 en 2027 staat Emmen in de min.

Met respectievelijk 3,5 en 1,5 miljoen euro. Volgens financieel wethouder is de begroting expres niet sluitend gemaakt. Volgens hem is dit bedoeld als signaal richting het Rijk om het ravijn zo snel mogelijk te dempen. "Wij gaan zelf niet de problemen oplossen die op het bordje van de landelijke overheid liggen."