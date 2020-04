Verpleeghuis Kaailanden in Meppel weer corona-vrij

Drie weken nadat drie mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden in verzorgingstehuis Kaailanden in Meppel, lijkt de situatie onder controle.

"Het gaat eigenlijk wel goed. Bij Zorggroep Noorderboog lijken we stabiel te zijn. Op de locatie Kaailanden zijn we nu 16 dagen corona-vrij. Wij kunnen weer open voor opnames van cliënten. Ik ben daar wel blij mee", zegt bestuurder Erwin Duits.

'Het is klaar'

Het personeel draagt bij de Kaailanden geen beschermende kleding meer. "We hebben alles goed schoongemaakt. Het is klaar. De meeste personeelsleden zijn weer aan het werk", aldus Duits.

Verpleeghuis Kaailanden is een kleinschalige locatie voor mensen met dementie. Aan de Heerengracht, in de binnenstad van Meppel, wordt begeleiding, zorg en behandeling geboden aan 24 bewoners in een huiselijke sfeer.

Eind maart werd bekend dat het coronavirus op de locatie Kaailanden was uitgebroken. Op 2 april werd duidelijk dat drie bewoners zijn overleden door corona en dat zes medewerkers besmet waren geraakt.

Steenwijk

Op een locatie van Noorderboog in Steenwijk is de situatie nog niet helemaal onder controle. Drie weken geleden werden daar coronabesmettingen vastgesteld bij een aanleunwoning en een revalidatiecentrum. Een bewoner in het woongedeelte bij die revalidatieafdeling is mede door de gevolgen van corona overleden. Op de revalidatieafdeling zelf is iedereen volgens Duits weer klachtenvrij. Een deel van de mensen in het woongedeelte bij de revalidatieafdeling is nog in isolatie.

