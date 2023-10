Hoogeveen houdt voet bij stuk: verkeersdrempels buiten Noordscheschut verdwijnen

De gemeente Hoogeveen gaat door met de plannen om twee verkeersdrempels weg te halen op de Coevorderstraatweg net buiten Noordscheschut. Vanavond diende de SGP nog een voorstel in om de plannen voorlopig in de ijskast te stoppen. Daar was geen meerderheid voor te vinden in de raad.

De drempels moeten weg, anders rijdt de bus van Hoogeveen naar Emmen in de toekomst niet meer door Noordscheschut. Omwonenden zijn het daar niet mee eens, omdat ze vrezen dat de snelheid op de weg toeneemt en daardoor de verkeersveiligheid verslechterd. Wethouder Roelof Bisschop die zicht buigt over het dossier, noemt het een duivels dilemma.

Leefbaarheid of veiligheid?

"Want kies je voor leefbaarheid of veiligheid", stelt Bisschop. "Ik snap dat de veiligheid voor de kinderen en mensen die de weg moeten oversteken belangrijk is. Maar de bereikbaarheid van Noordscheschut is dat ook. Het is een eis van het OV-bureau om de drempels weg te halen, anders komen ze niet meer door het dorp. Daarom hebben we besloten om bij ons besluit te blijven om de drempels weg te halen."

In de zaal zaten meerdere bewoners van de Coevorderstraatweg. Zij lieten duidelijk hun ongenoegen horen doormiddel van gezucht. Brand van Rijn van de SGP stelde nog een aantal vragen aan de wethouder. Hij vroeg zich af of er alles aan is gedaan om de drempels alsnog te laten liggen en tegelijkertijd de buslijn te behouden.