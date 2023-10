Raad Hoogeveen: 'Begin zo snel mogelijk met aanpak tegen ondermijning'

Kom zo snel mogelijk in actie tegen ondermijnende criminaliteit. Dat lijkt de boodschap van het merendeel van de raad in Hoogeveen aan het gemeentebestuur.

Donderdagavond werd het onlangs verschenen Rekenkamerrapport over ondermijnende criminaliteit in Hoogeveen besproken.

Ondermijning is een mogelijkheid voor criminelen om via legale bedrijven, illegale activiteiten uit te voeren. Dat zou in Hoogeveen veel voorkomen, stellen de onderzoekers in het rapport. Op het gebied van drugshandel, hennepteelt en misstanden met vastgoed wordt hoog gescoord.

De Rekenkamer hoopt dat de gemeente daarom actie onderneemt door met juist beleid, regels en handhaving te komen. Of door meer boa's in te zetten en ondermijning beter te signaleren. Vrijwel alle fracties zien dat voorstel wel zitten.

'Volkomen logisch'

Een definitief besluit viel nog niet, de raad mocht eerst debatteren over de door de Rekenkamer aangedragen verbeterpunten. Wat betreft Jeroen Pomper van de SP was een debat helemaal niet nodig geweest. "Het onderzoek laat zien dat het probleem groot is. Het is goed om de ondermijning te signaleren. Actie ondernemen is dus nodig."

Hilma Hooijer van Gemeentebelangen kon zich vinden in die woorden. "Wat ons betreft laat dit rapport duidelijk zien dat de noodzaak er is. De aanbevelingen lijken ons dan ook volkomen logisch." Hetzelfde geldt voor de PvdA. "Het college moet dit flink gaan aanpakken. Lik-op-stukbeleid. Het tempo mag flink opgeschroefd worden."

'Niet doordraven'

Arjan Kleine van Forum voor Democratie vond het lastig om nu al in te stemmen met de verbeterpunten. Hij vindt het onderzoek tweeledig. Zo haalt hij een gedeelte van het onderzoek aan over de autobranche. Daarin is gekeken hoe vindbaar autobedrijven zijn, bijvoorbeeld op het internet, in Hoogeveen. Volgens de Rekenkamer is bijna de helft niet goed zichtbaar en zou dat mogelijk kunnen duiden op louche praktijken. "Dus als je een slechte website hebt, zou je louche kunnen zijn. We moeten niet doordraven. Extra boa's inzetten lijkt ons niet logisch."

Jeukende handen

Voor het CDA is het rapport een eye-opener. "Gaat dit over ons Hoogeveen?", zei raadslid Haaije Feenstra-Paas. Volgens hem kwam het rapport binnen en moet er serieus gehandeld worden.

De Rekenkamer overhandigde de conclusies eerder al aan het college. Het gemeentebestuur reageerde vrij timide en liet weten geen overhaaste conclusies te willen trekken. Meer onderzoek was nodig, verklaarde ze.

Met die reactie was de Rekenkamer niet blij. Bij hen leefde het idee dat het college de bevindingen van het onderzoek bagatelliseerde.

CDA'er Feenstra-Paas is dan ook verbaasd over de reactie van het gemeentebestuur. "Als bestuurder beginnen je handen toch te jeuken als je dit rapport leest. Je wil dan toch actie ondernemen. De reactie van het college vond ik dan ook erg onder de maat."

'We kijken niet weg'

Burgemeester Karel Loohuis reageerde voor het eerst op de conclusies uit het rapport. "We nemen het heel erg serieus. Daarom komen we ook met een plan. Toch is het zo dat we een spade dieper moeten gaan. Hoeveel capaciteit kost het ons om de problemen aan te pakken? Wat kost het ons qua geld? Wat heeft een soortgelijk onderzoek bij andere gemeenten opgeleverd? En zijn de problemen bij hen verbeterd? Allemaal dingen waar we toch echt goed over moeten nadenken. Maar het probleem is er en we kijken niet weg."

Hettie Pullen van de ChristenUnie begreep het antwoord van de burgemeester, maar vindt dat de gemeente snel moet handelen. "Je kunt natuurlijk wel beginnen door beter in beeld te brengen waar ondermijning speelt."

Loohuis was het daarmee eens. "Maar het is wel zo dat je mensen moet trainen om dit te doen. Hetzelfde geldt voor het aantal boa's dat we hebben. Geef ons vier extra, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar ook zij moeten weten waar ze mee te maken hebben. Opleiden kost tijd."

Ook is het volgens hem niet de taak van de gemeente om boeven op te pakken. "Preventief werken, beleid, handhaving en regels opstellen helpt. Toch is het zo dat we nog steeds goed moeten samenwerken met de politie."