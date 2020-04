NK wielrennen voor volgend jaar ook aan Drenthe toegewezen

Of het NK wielrennen rond de VAM in Wijster dit jaar nou wél of niet doorgaat vanwege het coronavirus, volgend jaar is de Nederlandse titelstrijd op de weg sowieso weer toegekend aan Drenthe.

De nationale wielerbond KNWU en organisator Courage Events hebben in overleg met de provincie Drenthe besloten voorlopig geen nieuwe datum te plannen voor het NK.

Onzekerheid over NK dit jaar

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat er in ieder geval tot 1 september geen evenementen meer toegestaan zijn. Daarmee zijn de beoogde data in juni en augustus niet langer mogelijk. Om zeker te zijn dat Drenthe wel een NK op de weg krijgt, is besloten het evenement van 2021 alvast toe te wijzen.

Een mogelijke nieuwe datum voor het NK van dit jaar laat sowieso nog even op zich wachten volgens KNWU-directeur Thorwald Veneberg.

Later nieuwe afweging

"Mocht de situatie in Nederland zich dusdanig positief ontwikkelen én blijken dat daarvoor ruimte op de kalender is, dan wordt er tegen die tijd een afweging gemaakt of een NK mogelijk en wenselijk is om nog dit jaar te organiseren. Het is mooi dat organisator Courage Events, de Provincie Drenthe en de andere partners de bereidheid en flexibiliteit hebben om ook deze editie te faciliteren", besluit Veneberg.