Valpreventie komt in basispakket, maar niet bij iedereen

'Mensen moeten weer vertrouwen krijgen'

De lessen valpreventie bestaan naast fysieke opdrachten uit voorlichting over hoe je struikelingen kan vermijden. Witte: "De cursus gaat vooral over balans. Waar zit-ie, en hoe krijg ik dit meer? En hoe worden mijn beenspieren sterker zodat ik niet val?" Vaak bestaan de oefeningen uit kniebuigingen, traplopen, opstaan vanuit de stoel en iets van de grond pakken. "We bouwen het héél voorzichtig op", benadrukt Witte. "Mensen moeten weer vertrouwen krijgen. Sporten doen we niet."