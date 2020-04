Bestuurder WZA: 'Wij blijven coronapatiënten opvangen'

We zijn nog lang niet van het coronavirus af. Daarom hebben de noordelijke ziekenhuizen afspraken gemaakt hoe ze in de toekomst met Covid-patiënten om zullen gaan, zegt bestuurslid Suzanne Kruizinga van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

Kruizinga: "Nadat we deze piek hebben gehad, zal het coronavirus de komende jaren ook nog onder ons zijn. Dus we hebben met de ziekenhuizen bij elkaar gezeten om te kijken hoe we dat de komende tijd moeten organiseren. We zijn in Drenthe tot de conclusie gekomen dat Covid onderdeel gaat uitmaken van de reguliere zorg en dat we ook gewoon in het WZA onze coronapatiënten zullen blijven behandelen."

Eventueel naar Groningen

"Als wij in het Wilhelmina Ziekenhuis heel veel Covid-patiënten krijgen aangeboden kunnen we overleggen met het UMCG of het Martini of ze patiënten van ons kunnen overnemen als de isolatieplekken op onze intensive care vol liggen", zegt Kruizinga.

Alle coronapatiënten laten behandelen in het UMCG en Martini Ziekenhuis is volgens Kruizinga geen optie. "Je kunt pas na onderzoek in het ziekenhuis definitief vaststellen of iemand corona heeft. Dat zou betekenen dat iemand die veel hoest, benauwd is of last van zijn luchtwegen heeft meteen door de huisarts al naar het Martiniziekenhuis of UMCG gestuurd wordt. Dat is geen houdbare situatie", aldus Kruizinga.

Ook het andere Drentse ziekenhuis waar momenteel coronapatiënten worden opgenomen, de locatie Scheper in Emmen van Treant Zorggroep, blijft dat doen.

Reguliere zorg

Wel is afgesproken dat het Martini Ziekenhuis en het UMCG voorlopig voornamelijk de corona ic-patiënten afkomstig uit de landelijke herverdeling behandelen. De Drentse ziekenhuizen kunnen zo de extra capaciteit die ze hadden gemaakt voor coronazorg weer meer inzetten voor de planbare reguliere zorg.