Geen eerste Ride for the Roses in Drenthe dit jaar

De Ride for the Roses die eind september in Assen zou worden verreden, is afgelast. Organisator KWF Kankerbestrijding ziet het niet zitten om een massale bijeenkomst te houden, als het tegen die tijd al mag.

"We kunnen niet in een peloton van 8000 man gaan fietsen in september", zegt KWF-woordvoerder Mischa Stubenitsky. "En dat is juist waar het bij de Ride for the Roses om gaat. Samen fietsen en saamhorigheid. Je kunt wel als wielrenners een voor een starten, maar dat is niet het karakter van de Ride."

TT Circuit

Tijdens Ride for the Roses wordt geld ingezameld voor het KWF. De rit zou op 28 september starten en finishen op het TT Circuit in Assen. Het huidige verbod voor evenementen duurt in elk geval tot 1 september. Desondanks is nu al besloten om dit jaar niet op te stappen. Stubenitsky: "Er zijn altijd veel kankerpatiënten en ex-patiënten, die behoren tot de risicogroep. Dat is een extra reden. Maar ook met alleen mensen buiten de risicogroep had het niet gekund."

De organisatie gaat niet op zoek naar een nieuwe datum dit jaar. "We richten ons op volgend jaar september in Assen. We zijn daarover in gesprek. Hopelijk kunnen we dan weer als een groot peloton fietsen, want het draait om die saamhorigheid."

