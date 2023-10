Winkelen in Assen? Let op: de binnenstad ligt op zijn kop

Het had een lange aanlooptijd, maar vanaf vandaag is het dan zover: de herinrichting van de binnenstad van Assen gaat beginnen. Een meerjarig miljoenenproject moet ervoor zorgen dat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt.

In totaal worden er zes straten aangepakt. Het gaat om de Kruisstraat, Marktstraat, Weiersloop, Oude Molenstraat, Oudestraat en een gedeelte van de Gedempte Singel. Deze straten liggen aan het Koopmansplein en de Brink en krijgen dezelfde uitstraling. Zo komt er meer ruimte voor groen en water, plekken om fietsen te stallen, nieuwe verlichting, goede toegankelijkheid, ruimte voor activiteiten en ruimte om elkaar te ontmoeten.

'Trots'

Wethouder van de binnenstad Bert-Jan ten Oever hoopt Assen nog aantrekkelijker maken. "Het Koopmansplein is mooi, maar de winkelstraten die daarop aansluiten moeten er ook goed uitzien. Want met al het online winkelen, is het belangrijk dat de binnenstad ook aantrekkelijk wordt om te bezoeken."

Uit eerdere bijeenkomsten bleek dat de ondernemers niet tevreden zijn over de communicatie tot nu toe. De gemeente heeft gekozen voor dezelfde partijen die de communicatie verzorgden tijdens de verbouw van het Koopmansplein. "De communicatie met de ondernemers en bewoners verliep goed. Er is één aanspreekpunt telefonisch bereikbaar en dan is alles snel geregeld. Ik hoop dat dat nu ook weer zo gaat", zegt ten Oever.

Twee fases

De binnenstad wordt in twee fases verbouwd. Bij de aftrap van de herinrichting zijn de de Weiersloop, de Markstraat en de Kruisstraat aan de beurt. Het gaat eerst om ondergrondse werkzaamheden. Vanaf het nieuwe jaar start de herinrichting van de Weiersloop, daarna volgen de Markstraat en de Kruisstraat in het voorjaar van 2024.