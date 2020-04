Ondanks corona 80 lintjes uitgereikt in Drenthe

Tijdens de lintjesregen zijn vandaag in Drenthe tachtig mensen koninklijk onderscheiden. Het was een bijzondere uitreiking dit jaar, want alle gelukkigen zijn niet naar een locatie 'gelokt' om te horen dat ze een onderscheiding kregen. Ze werden vanochtend hoogstpersoonlijk op de hoogte gebracht, veelal telefonisch, door de burgemeester. Natuurlijk omdat het in deze corona-tijd niet mogelijk is om grote groepen bij elkaar te krijgen voor een feestje.

72 inwoners van Drenthe zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Acht inwoners mogen zich na vandaag Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Oudste gedecoreerde

In heel Nederland zijn 2961 vrijwilligers gedecoreerd. De oudst gedecoreerde man van ons land is de 93-jarige Goossem Boers uit Assen. Hij is penningmeester van en vrijwilliger bij zowel de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guinea-gangers als het woonzorgcomplex Peelerhof. De heer Boers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Man/vrouw

Bij de 80 mensen die vandaag werden verrast, gaat het om 49 mannen en 31 vrouwen. Onder hen zijn ook verschillende echtparen die voor hun gezamenlijke vrijwilligerswerk werden beloond.

Meeste en minste lintjes

De gemeente Hoogeveen deelde vandaag in Drenthe de meeste onderscheidingen uit. Daar werden vijftien mensen gebeld door de burgemeester. In Assen en Emmen werden respectievelijk tien en negen lintjes uitgereikt. De gemeente waar het laagste aantal koninklijke onderscheidingen is vergeven is Aa en Hunze. Daar kregen de twee gelukkigen wel de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.