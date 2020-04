Drentse lintjesregen: deze mensen kregen een lintje in jouw gemeente

Aa en Hunze

In de gemeente Aa en Hunze kregen twee mensen vandaag een lintje. De twee werden verrast door een groot scherm met een videoboodschap van de burgemeester voor hun huis.



Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht, kreeg de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van onderwijs, onderzoek en bestuur voor de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij staat bekend als een gezaghebbend wetenschapper op uiteenlopende terreinen van bestuursrecht en andere rechtsgebieden.



Mieke Ceelen kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange maatschappelijke inzet, waaronder als Statenlid. Op dit moment is ze nog zeer actief binnen de vrijwilligersorganisatie Omzien Naar Elkaar in Rolde.

Assen

In Assen werden vandaag tien lintjes uitgereikt.

Goossem Boers uit Assen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is vandaag officieel de oudste man die een koninklijke onderscheiding kreeg. In maart van dit jaar werd hij 93 jaar. Hij werkte tot zijn pensionering bij de Drentse Vervoer Maatschappij. Vanaf 2000 is meneer Boers penningmeester van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw Guineagangers. Ook is hij penningmeester van het complex Peelerhof en zet hij zich voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten bij Peelerhof.

Yvonne Baas-Witkam uit Assen werd Lid. Ze was onder andere coach/begeleider Lagerhuis bij het Dr. Nassau College. Daarnaast is ze al jarenlang als bestuurslid betrokken bij de Vereniging Veilig Verkeer Nederland. Ook is ze mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Sociaal Cultureel Werk in Peelo.

Roelfina Prinsen-Veenstra is al bijna veertig jaar vrijwilliger bij Sportclub Bartje. Ze introduceerde bij de sportclub zwemlessen voor kinderen met een beperking. Daarnaast was ze ook toezichthouder bij het waterbasketbal. Naast haar betrokkenheid bij Sportclub Bartje, is mevrouw Prinsen sinds 2006 actief als vrijwilliger bij hospice Het Alteveer in Assen.

Mevrouw Geertruida Dijkema kreeg een koninklijke onderscheiding als waardering voor haar inzet voor de werkgroep Schildersbuurt Huurwoningen. Tussen 1976 en 2010 was ze betrokken bij de renovatie van de buurt. Vanaf 2006 tot heden is ze bestuurslid van de werkgroep wijkfeest Assen-Oost met als belangrijkste taak de planning van de vijftig tot zestig kraamhouders.

Rieuwert Hoogeveen is koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor de Stichting Recht uit het Hart. Deze stichting organiseert feestavonden voor mensen met een beperking. Daarnaast is hij sinds 1993 vrijwilliger bij de kringloopwinkel Het Struunhuis.

Pieter van der Ploeg werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau als waardering voor een groot aantal vrijwilligersactiviteiten. Hij was/is actief bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt, het Politie Mannenkoor, stichting Exodus, woon-zorgcentrum Arendstate, het gereformeerd mannenkoor Noord-Drenthe en Stichting Bevrijdingsconcert Assen.

Het echtpaar Pieter en Janny Post-Wekema kreeg een koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor vrijwilligersactiviteiten bij woon-zorgcentrum De Vijverhof. Vanaf 1989 is het echtpaar betrokken bij de organisatie van rommelmarkten en bingo-avonden. Ook vervoert de heer Post de bewoners naar afspraken bij de huis- of tandarts of in het ziekenhuis. Mevrouw Post levert bij De Vijverhof ook een bijdrage aan handwerkbijeenkomsten en het bloemschikken. Naast zijn activiteiten bij De Vijverhof was de heer Post ook 45 jaar vrijwilliger bij het TT Circuit.

Harm Jan Scheepstra en zijn echtgenote Hanke Scheepstra-Bos zijn onderscheiden voor hun inzet voor de korfbalclub AVO en voor de Maria in Campis Rebekkah-loge van het filosofisch-humanitaire genootschap Odd Fellows.

Borger-Odoorn

In Borger-Odoorn werden vijf koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Gerrit Schuurman is onderscheiden voor zijn bijdrage aan activiteiten voor uitvaartvereniging 2e Exloërmond e.o., stratenmakersfestival 2e Exloërmond, stichting Dorpsbelangen en Dorpshuis 2e Exloërmond en Biking Neighbours Exloo.

Tieme Hadders is onderscheiden voor zijn bijdrage aan activiteiten voor stichting Dorpshuis Drouwen Bronneger Bronnegerveen, tafeltennisvereniging Itass DBC, biljartvereniging De Keu Drouwen, klaverjasclub Drouwen en Dorpsbelangen Drouwen en coöperatie Beheer Steenhopenweg Drouwen.

Theo Smeenk is onderscheiden voor zijn bijdrage aan diverse activiteiten voor de Sint Liduina Kerk te Den Haag, kinderkoor Waddinxveen, gemengd koor Kapel van de Mantel Voorburg, de Goede Herder Parochie Emmen-Erica, bakkerij Joost Odoorn en de vrijwillige brandweer.

Lammie Ekkelkamp is onderscheiden voor haar bijdrage aan activiteiten voor stichting Udik Klijndijk, woon-zorgcentrum De Paasbergen Odoorn, de Zonnebloem, mantelzorg voor een dorpsgenoot, Soos 55+ Klijndijk en de Vrouwen van Nu Klijndijk. Haar echtgenoot Gienus Ekkelkamp is onderscheiden voor zijn bijdrage aan activiteiten voor Soos 55+ Klijndijk en stichting Udik Klijndijk.



Coevorden

Zes inwoners van de gemeente Coevorden kregen vandaag een lintje.

Jo Assen uit Dalen is sinds zijn prille jeugd verbonden aan voetbalvereniging Protos. Daarnaast was hij vicevoorzitter van het parochiebestuur van de RK geloofsgemeenschap. Samen met zijn vrouw Marietje Assen-Bosman kreeg hij een lintje en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het echtpaar doet veel voor de kerk in Steenwijksmoer.

Klaas Tiktak uit Aalden werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds eind jaren zestig actief op sportgebied. Hij is betrokken bij de Trimclub Zweeloo, organiseert langlaufactiviteiten, begeleidt groepen tijdens Nordic Walking en hij organiseert als jaren de Vriendinnen Wandeltocht.

Als onder andere penningmeester van OBS Erm en bedenker van de zogeheten Vuttersclub bij woningcorporatie Lefier heeft Roelof Sikken uit Erm zich de afgelopen jaren ingezet als vrijwilliger. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Elly van 't Hul uit Holsloot werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt de onderscheiding voor onder andere ontwikkelingshulp in Noord-Ethiopie. Tijdens de laatste jaren gaf ze al les aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Niet alleen op de school begeleidde ze deze groep, ook buiten school was zij er voor ze.

Duizendpoot Anita Klingenberg-Bruinsma uit Zweeloo werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zet zich al jaren belangeloos in voor het dorp Zweeloo en omstreken. Zowel op cultureel, sociaal, sportief en maatschappelijk gebied.

De Wolden

In de gemeente De Wolden zijn vandaag vier lintjes uitgereikt.

Voor zijn politieke betrokkenheid en inzet is Douwe Oosterveen uit Zuidwolde benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was jaren raadslid voor gemeentebelangen in De Wolden en statenlid voor de provincie Drenthe.

Hendrikus Helmich uit De Wijk werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is nu nog directeur/bestuurder van Univé Meppel-Noord Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van de parochiale caritasstichting van de parochie in Meppel en hij was jaren voorzitter van de Businessclub in Meppel.

Jan Hendriks uit Zuidwolde werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is al jaren vrijwilliger bij de voetbalvereniging Uffelte, vrijwilliger in het dorp Uffelte en bestuurslid geweest van de woensdagavondsoos gehandicapten Havelte. Daarnaast schrijft hij gedichten.

Voor haar werkzaamheden als vrijwilliger voor de sociale dienst De Wolden en het Rode Kruis en als vrijwilliger van ZZWD en het Hospice Willem de Boer is Roelofje Withaar-Klomp uit Ruinen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Emmen

In Emmen zijn vandaag negen mensen koninklijk onderscheiden.

Albert Bruinewoud uit Klazienaveen werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is actief voor de kerk Parochie Maria Hertogin van Drenthe en maakt daar deel uit van de parochieraad en het kerkbestuur. Daarnaast is hij lekenvoorganger. Van 1985-2007 was hij voorzitter van de Pastoor Middelkoopschool. Vanaf 2012 is hij voorzitter van de Cliëntenraad Klazienaveen/Schoonebeek/Nieuw-Amsterdam/Zorggroep Tangenborgh.

Anno Schimmel uit Nieuw-Weerdinge is onderscheiden omdat hij zich op verschillende manieren inzet voor Nieuw-Weerdinge. Hij is medeoprichter van de toneelvereniging Niweto en is daar de draaiende motor. Hij zorgt voor nieuwe toneelboekjes, maakt de coulissen, verft, behangt en timmert. Verder zet hij zich in voor de sporthal (2009-heden) en houdt hij het zwembad De Wieke draaiende.

Jan Blaauwgeers uit Nieuw-Schoonebeek kreeg in zijn gemeente een lintje omdat hij zeer betrokken is bij de kerk R.K. Geloofsgemeenschap Heilige Bonifatius in Nieuw-Schoonebeek. Zo maait hij elke week het gras, bezorgt hij post en pleegt onderhoud bij onder andere de begraafplaats. Ook voor de vogelvereniging Onze Gevleugelde Vrienden Schoonebeek doet hij vrijwilligerswerk. Als dierenliefhebber is hij sinds 1992 lid van de natuurvereniging Het Stroomdal.

Henk Wegkamp uit Weiteveen werd in het zonnetje gezet omdat hij erg actief is in zijn woonplaats. Sinds 1987 is hij lid van Dorpsbelangen Weiteveen. Daar is hij lid van het algemeen bestuur en sinds 2018 van het dagelijks bestuur. Daarnaast doet hij al zo'n 30 jaar veel voor de voetbalvereniging Weiteveense Boys en voor de kerk (Rooms-katholieke kerk OLV Koningin van de Vrede) zet hij zich als vrijwilliger in.

Jan Lucas uit Schoonebeek is al 28 jaar vrijwilliger bij de Protestantse kerk gemeente Schoonebeek. Hij verricht daar allerlei functies. Verder is hij sinds 2011 actief voor het CNV en was hij bestuurslid bij de christelijke basisschool De Oliebron in Schoonebeek (1984-1993) en van 2009-2018 organiseerde hij uitstapjes voor en was hij bestuurslid van Vereniging Gepensioneerden Rabobank.

Lid in de Orde van Oranje Nassau werd Lukas Elzing uit Schoonebeek. Hij is al 49 jaar actief bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek (sinds 1971). Hij heeft zich onder meer ingezet als ouderling, diaken, kerkrentmeester en koster. Ook houdt hij van zingen. Sinds 1992 voert hij bij zangkoor Halleluja/Zanglust bestuurlijke functies uit. Ten slotte bezorgde hij jarenlang (1994-2007) maaltijden voor tafeltje-dek-je.

Henk Roelofs uit Emmen werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn werkzaamheden voor de samenleving hebben een bijzondere waarde. Van 1994-1998 was hij raadslid bij de gemeente Emmen voor D'66. Voor de Tafel Tennis Club Emmen (TTC) is hij in 1978 begonnen als vrijwillige en hij heeft zich ingezet voor de stichting tot de instandhouding van het Noorder Dierenpark in Emmen, de VVV, de bibliotheek en en stichting Earth. Voor die stichting wierf hij fondsen om het Full Colour Festival gratis toegankelijk te houden (1998-2009).

Mevrouw Dinie Berends uit Emmer-Compascuum is vrijwilliger voor de Internationale Vrouwendag. Ze informeert vrouwen over hun positie wereldwijd. Ze verzorgt de Public Relations (PR) en social media. Daarnaast is ze al 16 jaar simulant ten gunste van de opleiding Verpleegkunde IG aan het Drenthe college. Van 2007-2017 was mevrouw Berends vrijwilliger bij Treant Zorggroep.

Mevrouw Miny Elzing-Ellen uit Schoonebeek werd Lid in de Orde van Oranje Nassau omdat ze al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek is. Zij was daar lid van het wijkteam, diaken en ze is nu ouderling en vrijwilliger bij de het winkeltje De Inloop. Van 1994-2014 was ze vrijwilliger bij de activiteiten bij De Tangenborgh.

Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen zijn vandaag vijftien lintjes uitgereikt.



Hendrik Lunenborg uit Hoogeveen werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is als vrijwilliger altijd actief geweest voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Hij was jaren mantelzorger voor zijn vader. Van 2008 tot heden is hij secretaris van de Nierstichting. Marie Lunenborg-Strijker (echtgenoot van Hendrik Lunenborg) werd ook onderscheiden. Ook zij is al jaren actief binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Verder was zij nog lid en later preekvoorziener bij de Interkerkelijke Commissie voor Pastoraal werk onder doven in Drenthe.

Albert Evenhuis uit Pesse kreeg in zijn gemeente een lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat hij onder andere deed voor: Belangenvereniging De Pioniers, Maatjesagenda Pesse, Stichting Mevrouw Ekema jeugdfonds Pesse, biljartvereniging "De Wenning" en hij doet nog altijd de maaltijdbezorging bij ouderen via Tafeltje Dekje.

Arnold Klomp uit Nieuweroord is al jaren actief bij de stichting dorpshuis De Vuurkorf in het dorp. Hij kreeg daarvoor de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tot op de dag van vandaag is Klomp ook nog voorzitter van het bestuur van de Toneelvereniging De Vuurkörfers. En eerder deed hij vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Gees, was hij bestuurslid van basisschool De Hoeksteen en zet hij zich al jaren in voor de jaarweken in Nieuweroord.

Voor zijn jarenlange inzet als scheidsrechter en bestuursfuncties voor volleybalvereniging Olhaco en volleybalbond Nevobo is Gerrit Schraa uit Hoogeveen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Nadat hij onlangs was gestopt als secretaris van Olhaco, heeft hij inmiddels de functie van materiaalman op zich genomen.

Goos Benjamins uit Elim is beloond voor zijn werk voor de Hervormde Kerk Elim. Van 1992 tot heden is de heer Benjamins lid van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Hij is bij dit koor een van de vrijwilligers en helpt mee aan diverse acties. Ook deed hij tot vorig jaar veel als vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Die club hield zich ook bezig met het bloemencorso in het dorp.

Riek Fictorie-Biemolt uit Hoogeveen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is sinds 1995 bestuurslid van de Personeelsvereniging van zorggroep Treant Hoogeveen. In verschillende functies is ze betrokken geweest bij de voorbereiding en uitwerking van alle activiteiten. Mevrouw Fictorie-Biemolt heeft inmiddels ander werk gevonden, maar zet haar taak als voorzitter voort, tot zich een andere voorzitter aandient.

Als bestuurslid van de Vereniging Plezier in Doen is IJsbrand Spinder al sinds 2000 betrokken bij de vereniging die zwemactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking of chronisch ziek zijn. Hij is daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Spinder is ook verbonden aan Humanitas Thuisadministratie.

Jurrie Guichelaar uit Elim is tot vandaag de dag nog betrokken bij de Nederlands hervormde Kerk Elim. Hij is ouderling kerkrentmeester, maar hij heeft ook jaren de administratie verzorgd en is plaatsvervangend koster. Van 2001-2005 was hij bestuurslid bij de Vereniging van Plaatselijk Belang in Elim. En hij bekleedt nu nog een functie als bestuurslid bij de Smederijen van Hoogeveen. Net als Goos Benjamins doet ook Jurrie Guichelaar vrijwilligerswerk bij de Siertuinvereniging Elim.

Lid in de Orde van Oranje Nassau, die onderscheiding kreeg Jaap Scholing uit Hoogeveen vandaag voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Hij is jaren betrokken geweest bij de Gereformeerde kerk Emmen. Verder was hij bij verschillende koren dirigent, reed hij als chauffeur voor dagbestedingen en is hij al veertien jaar drager bij een uitvaartverzorger.

Jans Veuger uit Nieuweroord werd ook in het zonnetje gezet. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn betrokkenheid bij Christelijke Muziekvereniging Irene Nieuweroord, voor zijn voorzitterschap van de drumbandcommissie en de heer Veuger was jarenlang bestuurslid bij de zondagschool Maranatha. Ook vandaag de dag nog is hij betrokken bij onder andere de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

Als onder andere vrijwilliger bij de dagbesteding van verzorgingshuis De Westerkim in Hoogeveen werd Janny Hiemstra Lalkens uit Hoogeveen vandaag koninklijk onderscheiden. Mevrouw Hiemstra is ook jaren vrijwilliger geweest bij de PKN Kerk de Oosterkerk in Hoogeveen en ze ging mee als activiteitenbegeleider bij de jaarlijkse gehandicaptenweek in Doorn.

Paula Benjamins-Terpstra was jaren clubleiding in het jeugd- en jongerenwerk van de Gereformeerde Kerk in Noordscheschut. Daarnaast is ze al zeker 20 jaar trouwe bezoeker van de ledenvergaderingen van Plaatselijk Belang Noorscheschut en is ze lid van de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut. Ze organiseert spelmiddagen voor kinderen, ruimt zwerfvuil op en is betrokken bij de recreatievaart. Voor al haar vrijwillige activiteiten werd ze vandaag koninklijk onderscheiden.

Vanaf de eerste editie van de Hoogeveensche Cascaderun in 2007 is Marcel Lip betrokken bij de organisatie daarvan. Verder is hij vrijwilliger bij het Apostolisch Genootschap waar hij jongerenbegeleider is. Beide functies leverden hem vandaag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau op.

Liny Jager uit Hoogeveen is ondanks haar 91-jarige leeftijd nog altijd vrijwilliger bij de Westerkim. Zo is ze één keer in de veertien dagen op woensdagavond aanwezig als avondportier. Ook gaat ze twee keer per week als maatje op pad om met iemand te wandelen. Bij de Hervormde Gemeente voormalige kerkboerderij is ze jaren diaken geweest. En in het verleden was ze ook nog bestuurslid van toneelvereniging Excelsior in Meppel. Ze werd vandaag koninklijk onderscheiden.

Meppel

In de gemeente Meppel zijn acht lintjes uitgereikt. De gemeente heeft nog niet bekendgemaakt voor welke functies de gedecoreerden de onderscheiding krijgen.

Bert Dijk werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrie Ebbeling-van Dijk werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hennie Kalkman werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meine Lokken werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bertha Nijhuis-Snippe werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Nijmeijer werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nico Sieffers werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Frans Veldboer werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Midden-Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe zijn zeven lintjes uitgereikt.

De heer C.A.J.M. Vermeeren uit Hijken werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was werkzaam bij de GGZ Drenthe. Hij was betrokken bij meerdere projecten en deed diverse activiteiten als vrijwilliger. Zo was hij lid van de medezeggenschapsraad basisschool De Bongerd in Hijken en lid van de overkoepelende schoolstichting. Ook was hij lid van de activiteitencommissie van het dorpshuis in Hijken.

De heer J. Tamming uit Beilen werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was/is onder meer secretaris van de centrale kiesverenigingen in de gemeente Beilen en ouderling en pastoraal PKN Beilen. Ook was hij daar lid van het missionaat binnenland. Tevens was hij bestuurslid en vrijwilliger bij CVV Fit Boys.

De heer M. van der Velde uit Hoogersmilde werd geroemd, omdat hij voorzitter is van de kerkenraad en vrijwilliger van PKN Hoogersmilde. Daarnaast is hij voorzitter en vrijwilliger Dorpsbelangen Hoogersmilde en is hij mantelzorger.

Mevrouw A. Jonkers-Mulder uit Westerbork werd Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Ze kan volgens de gemeente worden gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd'. Ze is actief als penningmeester Vrouwen van Nu en Museum voor Knipkunst.

Mevrouw F.E.W. Beuving-Kroon uit Westerbork werd onderscheiden voor haar (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Ze wordt net als vele anderen omschreven als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd'. Ze zette zich in voor Vrouwen van Nu, de handwerkgroep en Middenveldtentoonsteling.

Mevrouw J.Z. Wessels-Beugel uit Beilen werd Lid in de Orde van Oranje Nassau werd om dezelfde redenen onderscheiden. Zij was onder meer vrijwijlliger bij de EHBO-vereniging, Vrouwen van Nu, buurtbemiddelingstraject Het Geruzie Voorbij en lid van het klantenpanel gemeente Midden-Drenthe.

Mevrouw W.T.W Noorda-Ritzema uit Bovensmilde werd onderscheiden voor haar inzet in de hoofdfunctie en (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Volgens de gemeente is ze 'iemand die geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die betrokkene onderscheidt van anderen'.

Noordenveld

In Noordenveld zijn vandaag vier lintjes uitgereikt.

Anne Doornbos uit Een werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was lange tijd politiek actief voor de Partij voor de Arbeid. Verder was hij bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Drentse muziek Maatschappij, vrijwilliger bij het 'Nei Drèents Geneutschap' en hij was jaren voorzitter van het 'Huus van de Taol', de streektaal-organisatie van Drenthe. Ook in het dorp is Doornbos actief als vrijwilliger.

Elly Keers-Wieringa uit Roden kreeg de onderscheiding Lid van Oranje Nassau. Zij was jaren regiocontactpersoon van de Dwarsleasie Organisatie Nederland, vrijwilliger bij de Prins Willem Alexander (PWA) Hoeve in Roden en tot vandaag is ze betrokken bij het gehandicaptenplatform Roden.

Als onder andere actief lid van het koor 'De Paiser Hopsingers' uit Peize en voor haar bestuursfunctie van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld kreeg Hennie Lutjes-Giezen uit Langelo vandaag een onderscheiding. Ze heeft verder veel gedaan voor het Scheepstra kabinet, de Historische Vereniging Roden en bij de dorpsvereniging Langelo.

Jannie Wekema-Britstra uit Peize is al 35 jaar lang een actieve vrijwilliger in verzorgingstehuis 'De Hoprank' in Peize. Ze is onder meer betrokken bij koffierondes in de weekeinden, kaarten op maandagavonden, bingo, filmavonden, muziek- en concertactiviteiten, bezoeken aan het ziekenhuis, begeleiding bij uitjes en andere activiteiten. Ze kreeg vandaag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tynaarlo

In de gemeente Tynaarlo zijn vijf lintjes uitgereikt.

De 65-jarige Trijnie Faber uit Tynaarlo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar langdurige en uitzonderlijke inzet voor de Hanzehogeschool en de hieraan gerelateerde nevenfuncties.

De 71-jarige Willem Hoiting uit Paterswolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn langdurige vrijwillige activiteiten voor diverse koren, korpsen, verenigingen en stichtingen. Hij was de eerste dirigent van Schantykoor Zeijen, bestuurslid van de Groninger Smalfilmers en onder andere voorzitter van het Oranjecomité Eelde.

De 63-jarige Roelof Leuning uit Tynaarlo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor voetbalvereniging Tynaarlo en de voetbalsport in het algemeen.

De 69-jarige Sipke Sikkes uit Vries is kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt dat voor zijn langdurige vrijwillige activiteiten en inzet voor de parochie H. Franciscus van Assisi Zuidlaren. Verder is hij betrokken bij de IVN afdeling Vries en was hij een paar jaar bestuurslid bij de Scouting in Vries.

De 74-jarige Tonnie Sterken uit Zuidlaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is jaren vrijwilliger en actief bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Eigenlijk zet hij zich al bijna vijftig jaar in voor de natuur. Tot vandaag de dag is hij onder andere veldonderzoeker bij de Dassenwerkgroep Drenthe.

Westerveld

In de gemeente Westerveld hebben vijf mensen een lintje gekregen.

De heer Albert Uneken uit Dwingeloo werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat heeft hij verdiend door zich als vrijwilliger jarenlang in te zetten als wedstrijdleider, arbiter, adviseur en cursusleider bij bridgeclub Dieverbridge en voor biljartvereniging Het Groene Laken als voorzitter.

Fokke Klaassen uit Diever werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij deed of doet veel werk binnen de gereformeerde kerk in Diever. Daarnaast is hij de vaste tuinman van CBS Roosjenschool, doet hij vrijwilligerswerk bij de fiets4daagse Diever en hij is vrijwilliger bij het Shakespearetheater.

Voor haar vrijwilligerswerk voor de recreatiesector, voor evenementen en voor de toeristische promotie van de gemeente Westerveld is Toos van den Berg-van der Helm uit Vledder koninklijk onderscheiden. Ze werd genoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Greetje Bredenhoff-van Uffelen uit Havelte werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich vele jaren als vrijwilliger ingezet voor onder andere de protestantse gemeente in Havelte. Daarnaast was ze bestuurslid (én actief lid) van de Vrouwen van Nu afdeling Havelte.

Trijntje Wiegman-Jubbega uit Nijensleek werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is al jaren bestuurslid van uitvaartvereniging 'De laatste eer' van Frederiksoord en omstreken en ze is bestuurslid (én actief lid) van de Vrouwen van Nu afdeling Vledder.

Lees ook: