Langgekoesterde wens van ongeneeslijk zieke Roelie gaat in vervulling op TT Circuit

Een bijzondere dag voor de terminaal zieke Roelie de Jonge (62) uit Yde de Punt. Haar langgekoesterde wens om een paar rondjes als duorijder over het TT Circuit te rijden ging vandaag in vervulling.

"Veertien jaren geleden kreeg zij de diagnose kanker", licht haar man Harry de Jonge toe. "Na een jarenlange strijd kregen we vijf weken geleden helaas slecht nieuws; er is weer een tumor in haar keel ontdekt en de vooruitzichten zijn niet goed. Ze is terminaal."

Roelie de Jonge heeft onlangs met haar gezin besloten om de behandelingen te staken. "Er was nog wel een behandeling mogelijk, maar dan had ik geen leuk leven meer." Ze wil nog zoveel mogelijk genieten en haar laatste wensen in vervulling laten gaan. "Ik voel nu rust."

