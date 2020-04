Opnieuw twee Drentse coronapatiënten overleden

Opnieuw zijn twee mensen in Drenthe overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is daarmee gestegen naar 28. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal Drenten dat besmet is met het coronavirus is met 16 gestegen, van 421 naar 437. Het aantal ziekenhuisopnames is sinds gisteren gelijk gebleven. Dat betekent dat in onze provincie tot nu toe 102 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het werkelijke aantal doden en besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat lang niet iedereen getest wordt. Ook duurt het soms een paar dagen voordat nieuwe sterfgevallen worden doorgegeven.