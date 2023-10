Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Voor Stiefkiekn in 't Duuster is het wel hopen op wat droge uurtjes morgenavond. Langs een verlichte wandelroute die door Westerbork en het bos voert, zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur achttien standbeelden te bewonderen. De route is zo'n 3,5 kilometer lang en gaat ook over niet-geasfalteerde paden, dus stevige schoenen en een zaklamp worden geadviseerd. Onderweg is bij verschillende horecagelegenheden te genieten van een hapje en een drankje. De route is gemarkeerd door verlichting en is ook beschikbaar op www.stiefkiekn.nl . De toegangsprijs voor is 2 euro per persoon.