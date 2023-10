Liefde in het uitvak: Telstar-supporter Sebastiaan ontmoette zijn vrouw bij FC Emmen

Clubs van weleer

Die jaren kent de eerste divisie nog de nodige clubs die inmiddels niet meer bestaan, zoals RBC Roosendaal, BV Veendam, Haarlem en AGOVV. "In die jaren had je nog geen Jong-teams van Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ", weet Sebastiaan. "Mijn vrouw is supporter van Heracles Almelo, dus ik was vorig jaar mee naar Jong AZ. De ambiance is daar toch wat minder."

Groundhopper

Hoewel Sebastiaan inmiddels niet meer zo vaak bij Telstar komt, is hij nog wel regelmatig te vinden in andere voetbalstadions en bij allerlei amateurclubs. Hij is een echte groundhopper, zoals je dat noemt. Zo bezocht hij begin deze maand nog wedstrijden in de Regionallia Nord en West, het op drie na hoogste niveau in Duitsland, en was hij in mei nog bij een wedstrijd van Malaga CF in Spanje.