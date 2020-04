Natuurbeschermer Tonnie Sterken ontvangt een lintje

Hij zet zich op allerlei manieren in voor de Drentse natuur, van het uitvoeren van onderzoek tot het geven van lezingen. Tonnie Sterken uit Zuidlaren ontving voor al zijn waardevolle werk vandaag een lintje van burgemeester Thijsen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Een feestelijke bijeenkomst is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom werd de 74-jarige vrijwilliger van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vanochtend gebeld en werd het lintje telefonisch uitgereikt. Sterken reageerde eerst heel nuchter. "Maar toen de burgemeester de lijst van bijzonderheden noemde, werd ik toch even stil. Je staat er niet dagelijks bij stil." Terwijl hij vertelt wordt een boeket bloemen bezorgd met een groot oranje lint.

Al bijna vijftig jaar maakt Sterken zich hard voor de natuur in brede zin. Hij doet een greep uit zijn werkzaamheden: "Ik ben vijfenveertig jaar vrijwilliger bij Natuurmonumenten, ik heb toezicht gehouden in het veld, ik geef voorlichting, excursies, voer onderzoeken uit en lever filmpjes aan ROEG!. Eigenlijk noem ik mezelf 'beroepsvrijwilliger'. Veel werk dat ik doe, gebeurt ook beroepsmatig."

Trots

Een van de activiteiten waar hij het meest trots op is, is dat hij aan de wieg stond van de Werkgroep Roofvogels Nederland. "In het kader van de bescherming van de roofvogels hebben we een werkgroep opgericht. In de jaren tachtig ontdekten we toen enorme vergiftigingen bij de roofvogels." Daarnaast raakt hij niet uitgepraat over dassen, het geven van lezingen doet hij erg graag. "In mijn lezingen vertel ik over de dassen, maar ik maak ook een brede uitstap naar de marterachtigen. Ik ervaar dat mensen dat prachtig vinden, dat geeft me een heel goed gevoel."

Jeugd

Sterken leidt ook mensen op, dat doet hij graag, maar hij zou er graag wat meer jongere mensen bij zien. "Er zijn wel heel wat mensen op respectabele leeftijd die zich bezighouden met de natuur, maar er is te weinig jeugd." In deze coronatijd is hij daarom maar een eigen actie begonnen. Hij stuurt 'natuurmindend' ouders om de dag vier natuurfilmpjes toe, die zij dan weer aan hun kinderen kunnen laten zien. In de hoop dat ook bij hen het enthousiasme en de liefde voor de natuur aangewakkerd wordt.

