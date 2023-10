Klopjacht op stelende asielzoeker: 'Niet de beste aanpak om zelf voor politie te spelen'

"Het moet nu duidelijk zijn dat het zo niet meer verder gaat." Nieuw-Weerdinge is er klaar mee. Steeds vaker verplaatst overlast door 'veiligelanders' vanuit Ter Apel zich naar het Drentse grensdorp, anderhalve kilometer verderop. Afgelopen maandag mondde een diefstal zelfs uit in een ware klopjacht.

De asielzoekers, komende vanuit het asielzoekerscentrum in Ter Apel, stelen spullen uit auto's, nemen fietsen mee en poepen en plassen zelfs in tuinen van buurtbewoners, zegt secretaris John Uffels van de Vereniging voor Plaatselijk Belang in Nieuw-Weerdinge.

"Het is inmiddels niets nieuws meer, maar het komt wel steeds vaker voor, soms twee keer per week", zegt hij.

Dat de asielzoekers vaak door het dorp lopen, heeft er volgens Uffels mee te maken dat dit de snelste route is richting Emmen. "Onderweg naar de stad halen ze in ons dorp rottigheid uit."

Urenlange klopjacht na diefstal

Geen wonder dat het dorp - met een kleine vierduizend inwoners - de situatie zat is. Afgelopen maandag sloten buurtbewoners uit Nieuw-Weerdinge aan, toen de burgerwacht uit Ter Apel een urenlange klopjacht inzette op een asielzoeker die een portemonnee uit een auto had gestolen, meldt Dagblad van het Noorden . Uiteindelijk zette een groep van zo'n veertig burgers de achtervolging in. Er werd zelfs een drone bij ingezet.

Uffels: "Ik weet niet of het de beste aanpak is om zelf als burgers voor politie te spelen, maar ik kan het me wél goed voorstellen dat dit steeds meer gebeurt. Immers, de politiecapaciteit is wat ons betreft onder de maat."

Meer in het algemeen maakt de belangenvereniging zich wel zorgen over een 'verandering van het sentiment' in het dorp, waardoor meer mensen besluiten zelf in te grijpen. Dat speelt volgens de belangenvereniging ook in andere dorpen, zoals Roswinkel, Emmer-Compascuum en Valthermond.

'De politiecapaciteit is ver onder de maat'

Het grootste probleem zit 'm in de politiecapaciteit. Deze week stuurde Plaatselijk Belang daarom een brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Burg.

"Het moet nu duidelijk worden dat hier veel meer politie nodig is. Dat inwoners zich bijna gedwongen voelen het heft in eigen hand te nemen, komt door de enorme ondercapaciteit bij de politie. De beveiligers in Ter Apel kunnen de situatie naar ons idee niet aan", staat in de brief.

"En bij ons in het dorp lopen wel zogeheten 'straatcoaches' die kunnen ingrijpen wanneer het nodig is, maar ze zijn daarbij wel afhankelijk van de politie op het moment dat iemand moet worden overgedragen. Als het vervolgens twee uur duurt voordat de politie er is, heeft dat niet veel zin", luiden de zorgen. "Het gevolg is dat de straatcoaches zich niet voldoende gesteund voelen. Ze kunnen niet meer vertrouwen op de dekking vanuit de politie."

Dát het soms zo lang kan duren, bleek recent nog. Na een burgerarrestatie van een azc-er met een tas vol gestolen goederen uit een winkel, moesten de burgers volgens Uffels bijna twee uur wachten op een politiewagen.

Volgens de belangenvereniging is er ook sprake van een tekort aan cellen. "Pas moest een gearresteerde asielzoeker door de politie overgebracht worden naar Leeuwarden. Ja, daar is de politie dan dus meteen een hoop tijd mee kwijt."

'Blijven overleggen tot we een ons wegen'

In de brandbrief benadrukt de belangenvereniging dat er meer moet gebeuren om de problemen op te lossen. "Dat Ter Apel het niet meer aankan, lijkt als een paal boven water te staan", schrijft de vereniging. "We kunnen wel blijven overleggen tot we een ons wegen, maar er zullen nu toch op korte termijn spijkers met koppen moeten worden geslagen." De vereniging denkt dan vooral aan extra aanmeldcentra in het land, om de druk op Ter Apel en omgeving te verlichten.

Niet tegen asielzoekers in het algemeen

Uffels benadrukt: "We zijn in het dorp niet tegen asielzoekers in het algemeen. Er zijn nu eenmaal mensen die uit hun land moesten vluchten. Maar er is een groep veiligelanders, mensen die eigenlijk wel weten dat ze geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning. Onder hen heb je te maken met mensen die overal schijt aan hebben, dat is misschien maar een kleine groep. En daar zijn wij helaas de dupe van."