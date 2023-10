Predicaat Hofleverancier voor Schutrups Schoenen in Exloo

Schutrups Schoenen in Exloo heeft het predicaat Hofleverancier gekregen. Het bedrijf bestaat honderd jaar en deed vorig jaar al een aanvraag voor zo'n predicaat.

Afgelopen maandag is dat verzoek goedgekeurd door koning Willem-Alexander. Het predicaat is vanmiddag door burgemeester Jan Seton uitgereikt aan Jan Schutrups. "Ik vind het gewoon helemaal geweldig", is het enige wat Jan Schutrups uit kan brengen na het ontvangen van het predicaat.