Vertraging waterstofwijk Hoogeveen: eerste huizen volgend jaar pas omgebouwd

Afgelopen zomer hadden de eerste twaalf woningen in de wijk Erflanden in Hoogeveen over moeten gaan op waterstof. Dat is niet gelukt, omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog geen toestemming heeft gegeven. Het plan heeft daardoor vertraging opgelopen.

Dat blijkt uit een nieuwsbrief van de gemeente Hoogeveen richting de bewoners van de Erflanden. De ACM ziet erop toe dat de ombouw van aardgas naar waterstof qua veiligheid goed is geregeld. Ook kijken ze of de consument goed beschermd is. "Dit proces kost meer tijd dan verwacht", stelt de gemeente

Spelregels

De verwachting is dat de ACM eind november toestemming geeft. Er is wel een maar. De organisatie heeft een aantal spelregels. Tussen 1 oktober en 1 april mag de ombouw niet plaatsvinden. Ergens volgend jaar kunnen de eerste woningen pas echt over op waterstof.

Eerder dit jaar werd een proef voorgesteld om met een aantal huizen de overstap op naar waterstof te testen. Woningen langs de Noorddreef, Blankvoorn en Brasem leken het meest geschikt. In totaal hebben twaalf huishoudens akkoord gegeven. In de Blankvoorn was er te weinig belangstelling.

Zodra de ACM akkoord is wordt er met de bewoners een overeenkomst ondertekend voor de ombouw. Daarna volgen er gesprekken over de planning van de werkzaamheden.

Nijstad-Oost

Tegenover de Erflanden wordt gewerkt aan de wijk Nijstad-Oost. Daar komen tientallen woningen. Die gaan volledig draaien op waterstof. Momenteel wacht ook dat project op toestemming van de ACM om verder te kunnen. De verkoop van de erven kan pas van start als er een akkoord is van de toezichthouder.