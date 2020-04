Met spandoeken verrast: Lintjesregen in coronatijd

Toch zorgden familieleden en dorpelingen op verschillende plekken in Drenthe vandaag zelf voor een feestje op gepaste corona-afstand.

Spandoeken, fluitjes en trommels

Waarschijnlijk is de vroegste lintjesverrassing vanochtend voor Maria en Henk Lunenborg in Hoogeveen. Omdat ze later die ochtend vrijwilligerswerk in de gereformeerde Centrumkerk moeten verrichten voor een uitvaart staan kinderen en kleinkinderen om kwart over acht al met spandoeken, fluitjes en trommels klaar even verderop in de straat.

Als om half negen de burgemeester belt, trekt de hele stoet met veel lawaai de tuin in van de Lunenborgs. Want die vroege viering is één van de redenen waarom het echtpaar gedecoreerd wordt: hun jarenlange inzet voor het kerkelijk leven in de geformeerde gemeenschap. En jarenlange hulp aan zieke mensen, legt kleindochter Rosalyn Everts uit die met een groot spandoek in de tuin staat.

Overdonderd

Het echtpaar is echt overdonderd. Maria zit nog in de ochtendjas. "We moesten vroeg op, want iemand zou een boormachine komen lenen. Dat zal nou wel niet meer nodig zijn" lacht Henk.

Het kerkelijk werk waarvoor het echtpaar een lintje krijgt, is nog niet ten einde. "We zijn nog vrijwilligers voor rouw- en trouwdiensten" legt Maria uit. Ondanks dat ook de familieleden gepaste afstand moeten houden, is het echtpaar superblij. De spandoeken waarop staat dat de familie trots op hen is, doet ze veel.

Maria en Henk Lunenborg in Hoogeveen kregen vandaag een bos bloemen, hun echte lintje volgt later (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Drentse taol-voorvechter Anne Doornbos is Ridder in de orde van Oranje Nassau geworden, een hogere rang dan Lid, maar is er als republikein en socialist nuchter onder. Doornbos weet hoe het systeem werkt: als je iets in een grotere regio doet, is de onderscheiding ook hoger. Maar stiekem kan hij het toch wel waardeden, weet dochter Irene.

Doornbos, onder meer bekend als schrijver, had z'n ridderorde graag gevierd met meer mensen. Maar dat gaat op een later tijdstip wel goed komen in het dorpshuis van zijn woonplaats Een. Daar zal dan ook wel een Drentse Taol-tintje aan gehangen worden. Bij gebrek de burgemeester somt dochter Irene Doornbos z'n verdiensten op: "Pa heeft veel gedaan voor Huus van de Taol en Drentse Boek. Hij schrijft voor Dorpskrant Eenige Courant en is voorzitter van het dorpshuis. En natuurlijk zijn werk voor de PvdA."

Friese taal was de oorzaak

Z'n dochter heeft om hem te klieren Friese Oranjekoek meegenomen om het toch een beetje te vieren. Gek genoeg zijn het de Friezen geweest die Doornbos tientallen jaren geleden op het pad van de streektaol hebben gebracht. " Ik woonde eind jaren '70 als Drents-sprekende destijds in Friesland en zag en hoorde hoeveel waarde de Friezen hechten aan hun taal. Dat heeft mij ertoe gebracht om meer met het Drents te gaan doen. Ik ben in de jaren '90 ook lid geworden van Roet (Het Drents Letterkundig Tiedschrift, red.) en weer veel meer met het schrijven in het Drentse bezig gegaan."

Doornbos drinkt bijna nooit. Alleen af en toe een glaasje heidelikeur. "Daar word een kip nog niet dronken van. Maar vanavond neem ik zeker zo'n Drents drankje en bij het feest later in het dorpshuis ook" lacht hij.

Schrijver Anne Doornbos hoort van burgemeester Klaas Smid dat hij een lintje krijgt (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

In Nieuweroord pakken dorpsinwoners het aan met professioneel materiaal, passend bij de man die daar een lintje krijgt. In de tuin van dorpsman Arnold Klomp bouwen ze met steigermateriaal een grote banner.

Klomp krijgt een lintje voor z'n vele en jarenlange inzet voor de toneelvereniging en dorpshuis De Vuurkörf, voor z'n kerkelijke werk in Gees en als bestuurder van basisschool de Hoeksteen. Klomp stond aan de wieg van de fusie van verschillende christelijke scholen in Elim, Nieuwlande, Noordscheschut en Nieuweroord. En dan is er nog z'n inzet voor de feestweek ieder jaar. De dorpelingen trakteren hem en z'n vrouw op taart. Ongetwijfeld volgt na het coronatijdperk nog een feestje in De Vuurkörf.

Arnold Klomp kreeg van z'n dorpsgenoten een dikke banner in de tuin (Rechten: Henk Rijnders)

Lees ook: