Bulgaar hoort drie jaar cel eisen voor steekpartij op recreatiepark Gees

Een 33-jarige man uit Bulgarije moet volgens de officier van justitie voor een steekpartij op een recreatiepark in Gees een celstraf van drie jaar opgelegd krijgen. Daarvan is een jaar voorwaardelijk. Verder eist de aanklager een behandeling voor de man.

Het steekincident gebeurde in de nacht naar maandag 6 februari in een vakantiewoning aan De Kamp in Gees. De verdachte woonde in het huisje met vier andere landgenoten. De mannen waren arbeidsmigranten in Nederland.

Geschreeuw uit de slaapkamer

Een van de Bulgaren belde die nacht rond twee uur de meldkamer. Hij vertelde in het Engels dat zijn huisgenoot door drugs en alcohol was doorgedraaid. Hij wist het adres niet, wel dat ze in Gees waren. Hij zei dat zijn huisgenoot hen wilde doden met een mes. Daarna werd de verbinding verbroken.

Kort daarop belde dezelfde man opnieuw naar het noodnummer en nu wist hij het adres te noemen: de Hoofdstraat in Gees. Inmiddels was via de gsm-gegevens de locatie al achterhaald en de politie was onderweg. De eigenaresse van het recreatiepark liet de agenten het huisje binnen.

De agenten hoorden veel geschreeuw uit een slaapkamer komen. Omdat er een mes binnen was, betrad de politie het huisje met een stroomstootwapen. In de kleine kamer zaten vier mannen. Bij één van hen was een mes op de keel gezet. Drie mannen waren volledig in paniek.