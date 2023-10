Roder musea helpen elkaar in moeilijke tijden: 'Grotere opbrengst, minder kosten'

Verontrustende berichten van de museumvereniging. Gisteren maakte de instantie bekend dat de helft van de Nederlandse musea vorig jaar verlies draaide. Reden voor de musea in Roden om steeds meer samen te doen.

Met de paardentram kon het publiek deze zomer langs alle musea in Roden. Het was een eerste samenwerking tussen Museum Havezate Mensinge, het Speelgoedmuseum, het Scheepstra Kabinet en de Catharinakerk. De vier instanties hebben zich verenigd als erfgoedkoepel. "De koepel bestaat al een paar jaar", vertelt Ed Scherbeyn, interim-directeur van Havezate Mensinge. "Maar we hebben het dit jaar nieuw leven ingeblazen."

Vooral achter de schermen willen de culturele instellingen de krachten bundelen. "Wij gaan gezamenlijk de backoffice inrichten," legt Jantina van der Broek uit. Als directeur van het Speelgoedmuseum Roden ziet ze de voordelen. "We willen bijvoorbeeld samen iemand aannemen op het gebied van educatie. Diegene kan voor alle vier de musea een educatief pakket aanbieden aan scholen." Het speelgoedmuseum hoopt zo geld over te houden voor vernieuwing van het museum.

Servet

Vooral middelkleine musea hebben het moeilijk ziet Scherbeyn. "Ze zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken," legt hij uit. "We hebben allemaal activiteiten die niet behoren tot de kernactiviteiten, maar die wel uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld een administratie, onderhoud, marketing en sociale media. Als we dat samen bekostigen dan kan het leiden tot een grotere opbrengst en uiteindelijk minder kosten."

Wc's schrobben

"Het is een noodgreep," vindt Van der Broek. "Het liefst wil je allemaal zelf iemand hebben die je kan inzetten. We hebben nu anderhalve fte, verdeeld over drie mensen. Dat is niet veel. Als iemand ziek is staan we met elkaar de wc's te schrobben."