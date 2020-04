Eredivisie: geen kampioen, geen degradatie en geen promotie

De nummers zeventien en achttien van de Eredivisie (ADO Den Haag en RKC), blijven actief op het hoogste niveau. Cambuur en De Graafschap, de nummers één en twee van de eerste divisie, spelen ook volgend jaar in die klasse.

Europese tickets

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besloot houdt de huidige stand op de ranglijst aan voor de verdeling van de tickets voor Europees voetbal. De UEFA adviseerde de nationale bonden donderdag zo dicht mogelijk bij de competitiestand te blijven en de KNVB geeft dus gehoor aan deze oproep.

Ajax en AZ spelen in de (voorronde van de) Champions League en gaan de nummers drie tot en met vijf, Feyenoord, PSV en Willem II, de (voorrondes van de) Europa League in.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB, bestaande uit algemeen directeur Eric Gudde en commercieel directeur Jean Paul Decossaux, hakte vrijdagmiddag de knoop door. Ze deden dit na intensief overleg met alle clubs, om zeker te weten dat er voldoende draagvlak zou zijn.

Kiezen uit drie opties

Alle 34 profclubs ontvingen vrijdagochtend een brief van de voetbalbond, waarin hen drie scenario's werden voorgelegd. De optie om met twintig ploegen in de eredivisie te spelen, werd door de KNVB op voorhand ernstig ontraden.

En dus bleven er twee opties over, moeten clubs dit seizoen degraderen en promoveren of blijft volgend seizoen alles bij het oude. Voor de laatste optie is dus gekozen.

Zestien clubs stemden voor een promotie/degradatieregeling, negen clubs tegen en negen onthielden zich van stemming. Desondanks besloot de bond dat er geen ploegen promoveren of degraderen. Het advies van de clubs was namelijk niet bindend.

FC Emmen en live podcast

Voor FC Emmen stond er vandaag niet zo veel op het spel. De club staat op een twaalfde plek in de Eredivisie en kon zich niet plaatsen voor Europees voetbal en degradatie was ook niet aan de orde. Vanavond schuift FC Emmen voorzitter Ronald Lubbers aan in een extra live podcast om over het besluit van de KNVB te praten. De podcast begint om 19:30 uur en is live te volgen op rtvdrenthe.nl en op deze facebookpagina. Via die pagina kun je ook vragen stellen die we dan zoveel en zo volledig mogelijk proberen te beantwoorden.