Stene (11) tekent coronavogels voor het Rode Kruis

Koolmees, buizerd, putter en nog vier andere coronavogels heeft Stene inmiddels gemaakt. Vijf van de zeven zijn al verkocht. "Tijdens onze wandelingen zag ik heel veel vogels. Veel putters, braamsluipers - daar had ik nog nooit van gehoord - en zwartkoppen." Zijn moeder, Agnes Bakker van IVN Natuureducatie, kan veel vogels herkennen. En als ze niet direct weten welke vogel het is, dan onthoudt Stene de zang en het uiterlijk van de vogel zo goed mogelijk om thuis op te zoeken in een boek.

Lievelingsvogel

De mooiste of leukste vogel die hij 's ochtends tegenkomt, verschijnt 's middags op A5-papier. "Ik ben heel snel klaar met schoolwerk, zo heb ik nog wat te doen. Ik kan helemaal niet zo goed tekenen vind ik zelf, maar een vogel is het enige dat ik wel kan tekenen."

"Ik luister veel naar 3FM, bij Serious Request ging het geld naar het Rode Kruis, ik dacht: dat kan ik ook wel doen. De coronavogels zijn te koop voor 7,50 euro. Een deel ervan gaat naar het Rode Kruis."

Hij is gek op vogels, ze zijn al tweeënhalf jaar het onderwerp voor zijn teken- en schilderwerk. "De ijsvogel is mijn lievelingsvogel om te tekenen. Die is heel snel en knalblauw." Op zijn Instagram zijn de creaties te bewonderen.

Elke dag een kunstwerkje

Geïnspireerd door het idee van Stene? Zin om ook aan de slag te gaan? Je kan ook een ander thema nemen, bijvoorbeeld insecten, bloemen of bladeren. We zijn benieuwd naar de resultaten, leuk als je het laat weten via roeg@rtvdrenthe.nl.