Soepeler afhandeling bevingsschade Noord-Drenthe begint nog dit jaar

Inwoners van Noord-Drenthe en Groningen die aardbevingsschade hebben gemeld tot 60.000 euro, kunnen nog dit jaar kiezen of zij die volgens een nieuwe, eenvoudigere procedure willen laten afhandelen. Zij hoeven dan niet aan te tonen dat bijvoorbeeld scheuren in muren daadwerkelijk door gaswinning zijn veroorzaakt, meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

De nieuwe werkwijze was eerder dit jaar al aangekondigd in de kabinetsreactie op de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning, maar moest nog verder worden uitgewerkt. De afhandeling van schade als gevolg van zestig jaar gaswinning moet er "milder, menselijker en makkelijker" door worden.