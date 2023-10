Meppel heeft voor het eerst een regenboogbeleid: 'Gaat om stuk positieve bewustwording'

Hoe kan de gemeente Meppel een actief LHBTIQ+-beleid uitvoeren en uitdragen? De stichting Regenboog Meppel heeft daar, in opdracht van de gemeente, een beleidsplan voor geschreven. Het is de eerste keer dat er in Meppel zo'n beleid is.

Daarin is bijvoorbeeld opgenomen om voor alle leeftijden veilige ontmoetingsplaatsen te hebben. Ook moet er zorg en ondersteuning zijn voor LHBTIQ+'ers, net als themabijeenkomsten voor de doelgroep. Van de gemeente wordt verwacht dat zij een brede visie heeft op diversiteit en dat er aandacht is voor seksuele diversiteit bij uitwisselingsbezoeken met andere steden, zoals met de partnerstad Most in Tsjechië. Ieder jaar wordt het beleid geëvalueerd.

Maar behalve dat het een beleidsplan is, gaat het volgens voorzitter Marisa Grotens vooral om een stuk bewustwording. Positieve bewustwording. "Het is een onomkeerbaar proces. Je wordt niet ineens anders, je bent zoals je bent en dat mag."

Ze maakt zelf geen onderdeel uit van de LHBTQIA+-gemeenschap. "Dat hoeft ook helemaal niet. Het laat zien dat wij als club diverser zijn geworden. We richten ons op iedereen."

Zoals gezegd, het gaat om bewustwording. Niet om met de vinger te wijzen. "Wat zeg je tegen een ander?" Dat is nog steeds nodig, in Meppel en in heel Nederland. Ze verwijst naar de spreekkoren in stadions, maar ook op het verbranden van regenboogvlaggen, wat onlangs nog in Meppel gebeurde. "Dat voorkom je niet door een gastles te geven. Dat doe je alleen door het verhaal te delen en mensen te ontmoeten." En verhalen delen en mensen ontmoeten gebeurt veelal door activiteiten te houden.

Ontmoeting, voorlichting en veiligheid

Voorheen richtte de stichting zich vooral op de regenboogweek, maar nu wil ze het hele jaar door zichtbaar zijn. Dat doet ze bijvoorbeeld door de Pride Photo Exhibition naar de stad te halen, een openluchttentoonstelling met twintig grote fotopanelen. Een ander evenement was een dragqueenbingo in de zomer. Daarbij is het uitgangspunt van de stichting dat alle evenementen gratis zijn. "Zo houd je het laagdrempelig en bereik je de grootste groep."

Alle evenementen die georganiseerd gaan worden vallen onder drie punten die in het beleid naar voren komen: ontmoeting, voorlichting en veiligheid.

Zo is onder de noemer voorlichting dit jaar een thema-avond geweest voor sportverenigingen, waarin onder meer aandacht is geweest voor omgangsvormen op het sportveld en in de kleedkamer. Maar het beleid richt zich ook op preventie. Er moet gerichte aandacht komen voor hulpvragen vanuit LHBTQIA+-inwoners. Doelstelling is om de meldings- en aangiftebereidheid te vergroten en de kennis te vergroten waar mensen terecht kunnen als ze zich onveilig voelen.

Binnenkort gaat de stichting in gesprek met het voortgezet onderwijs om te kijken wat daar mogelijk is om aan te haken en om voorlichting te geven. Bij de basisscholen wordt al tijdens de regenboogweek voorgelezen door lokale politici en leden van de stichting.

Laagdrempelig en vanuit de samenleving

De gemeente Meppel is niet zelf met beleid gekomen hiervoor, maar vroeg juist aan de stichting om hiermee te komen. "De gemeente wilde dat het juist vanuit de samenleving zelf kwam."