Heeft dit mormelige katje na dit weekend weer een baasje?

Kaal, een missend oog, rimpelig. Niet direct moeders mooiste. Toch zoekt het Provinciaal Drents Dierentehuis in Beilen een nieuw baasje voor poes E.T. "Hele leuke, lieve kat."

Wie dit weekend een bezoekje brengt aan de open dag van het Provinciaal Drents Dierentehuis Beilen treft iets aan wat maar zelden voorkomt, zegt beheerder Alwin Tol. "We hebben nu wel iets aparts om te laten zien. Deze zie je niet gauw in het asiel."

Geen goede verzorging

Een paar weken geleden kwam E.T., vernoemd naar de alienfilm, binnen bij het Dierentehuis, net als zes van haar soortgenootjes. "Die hebben we overgenomen van een ander asiel'', legt Tol uit. "Daar kwamen ze binnen nadat ze zijn weggehaald bij de eigenaar omdat ze geen goede verzorging kregen."

E.T. is niet de meest doorsnee kat, maar een Sphynx. "Het is echt zo'n ras: als je ervan houdt, vindt je ze fantastisch, óf je vindt ze verschrikkelijk." Waardoor E.T. haar oog mist, is niet bekend, maar volgens Tol heeft ze daar geen hinder van.

Aanhankelijk

Tot nu toe valt de voorkeur van geïnteresseerden in het nadeel uit voor E.T., want er is nog maar weinig interesse voor het dier En dat terwijl het karakter juist totaal anders is dan het uiterlijk doet vermoeden, zegt Tol. "Het zijn echt hele leuke, lieve katten. Ze kruipen helemaal in je nek voor aandacht. Heel aanhankelijk, willen dolgraag bij je zijn."

Volgens Tol worden de katten ook wel 'hondse katten' genoemd. "Ze zijn heel erg op mensen gericht." Daarom is het belangrijk dat het nieuwe baasje weet wat hij of zij in huis haalt, zegt hij. Want de katten kunnen eigenlijk geen dag alleen gelaten worden. "Je kunt niet de hele dag weg zijn, dat is niet verstandig bij deze katten."

Verzorgingsregime

Naast hun voorkeur voor menselijk contact, hebben ze ook een strikt verzorgingsregime nodig, vanwege het gebrek aan haar. "Ze moeten regelmatig gewassen worden, ingesmeerd worden met lotion, de nagels moeten extra aandacht hebben en ook de oren moeten vaker schoongemaakt worden dan bij gewone katten." Bovendien produceren de naaktkatten veel talg. "Overal waar ze liggen laten ze talg achter."

Ook mogen de katten niet zomaar vrij buiten rond lopen. "Vanwege de kou, maar ook vanwege de kwetsbare huid. Normaal als katten vechten met andere katten die ze tegen komen is er niet zoveel schade, maar bij deze katten zie je het gelijk."