Digitale koningsspelen: leerlingen doen challenges van Abbingh en Hiariej

Om 9.00 uur loggen alle kinderen van de school in op Teams, het online vergaderprogramma, en presenteert juf Anika wat ze moeten doen. "We hebben acht challenges bedacht, verschillende sportopdrachten, die de kinderen kunnen uitvoeren", vertelt leerkracht Anika ten Have van CKC Beatrix in Beilen. "Thuis moeten ze verkleed aan de slag en op een toegestuurde bingokaart kunnen ze afvinken welke challenges ze hebben gedaan."

Beroemde 'instructeurs'

Via Teams krijgen de kinderen een instructie. Daar hebben de scholen een leuke manier op gevonden: "We hebben aan bekende mensen gevraagd of ze een challenge wilden bedenken en uitleggen in een video. Die video's laten we vanochtend zien, zodat de leerlingen goed weten wat ze moeten doen." Onder andere Lois Abbingh, handbalster bij het Nederlands damesteam en voetballer Tom Hiariej van FC Emmen beelden een opdracht uit.

Toiletrolchallenge

Quinta en Danae Dijkema uit groep 8 en 6 gingen meteen na de instructie aan de slag. Ze hebben dezelfde favoriete challenge: "Je pakt een toiletrol van de stapel voor je, tilt hem over je hoofd en legt hem achter je neer", legt Danae uit. "Dat doe je dan vijf keer heen en weer."

De zusjes werken binnen no-time hun bingokaart af en bedenken zelfs een eigen dansje. "Ik vind het jammer dat de Koningsspelen niet op school kunnen doorgaan", zegt Quinta. "Dan kun je samen met iedereen spelletjes doen, maar online is het ook leuk."

Bedankje voor de ouders

Als de kinderen aan het eind van de ochtend hun bingokaart vol hebben gesport, mogen hun ouders de kaart inleveren bij de school. Directeur Cobi Lakerveld van CKC De Wegwijzer in Westerbork wacht ze op met een cadeautje. "We hebben een frisbee voor de deelnemers en een gebakje voor de ouders, want die zijn in de thuiswerkperiode ook heel belangrijk geweest. Daarom hebben we ook voor hen een bedankje."

Vandaag was de laatste schooldag zonder kinderen op school. Na de meivakantie mogen ze (in verdeelde groepen) weer naar de Beatrixschool en De Wegwijzer. Lakerveld kijkt er nu al naar uit: "We zijn erg blij dat we na de vakantie alle kinderen weer kunnen verwelkomen op school."