Regenboogweek in Drenthe: 'Van tolerantie naar acceptatie'

Met het hijsen van de regenboogvlag opende burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn de Regenboogweek. En dat is een week waarin activiteiten worden gehouden die in het teken staan van de sociale acceptatie van personen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse zijn, oftewel lhbti+.

"Bewustwording zorgt ervoor dat mensen meer het gevoel krijgen dat ze zichzelf kunnen zijn in Borger-Odoorn", aldus Seton. "Het gaat hier relatief goed, maar we willen dat het nog meer normaal wordt om daar het gesprek over te voeren, dat mensen zich veilig en safe voelen in hun eigen omgeving. Daarom organiseren we deze Regenboogweek. Dat is niet in een week geregeld, daar moeten we het hele jaar aan blijven werken."

Drenthe loopt voorop

Oud-statenlid Henk Nijmeijer stond zeven jaar geleden aan de wieg van het ontstaan van de Regenboogweek in Drenthe. In 2016 was Drenthe officieel de eerste Regenboogprovincie van Nederland. Inmiddels doen alle Drentse gemeenten eraan mee. Onze provincie loopt in Nederland voorop op lhbti+-gebied, zo blijkt uit onderzoek.

"Kennisinstituut Movisie heeft in 2022 onderzoek gedaan onder de twaalf provincies en kwam tot de conclusie dat Drenthe echt aan de top staat als het gaat om hoe Drenthe het aanpakt: voorzichtig en degelijk. En het is geborgd in het beleid. Dat is heel bijzonder", zegt Nijmeijer, die tegenwoordig de titel Regenboogambassadeur draagt.

Meer is nodig

Maar we zijn er nog lang niet, aldus Nijmeijer. Hij vindt dat tolerantie naar acceptatie moet groeien. "Sociale acceptatie is van wezenlijk belang. Ik noem het woord acceptatie en niet tolerantie. Tolerantie zit in je verstand, acceptatie komt uit je hart. Tolerantie moeten we van de wet, maar acceptatie gaat over het accepteren van hoe en wie je bent."