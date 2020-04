Oud-voorzitter Jan de Graaf van Herinneringscentrum Kamp Westerbork overleden

Oud-voorzitter Jan de Graaf van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is overleden. Hij was al langere tijd ziek en overleed maandag in zijn woonplaats Emmen. Hij werd 91 jaar.

Jan de Graaf, die van beroep geschiedenisleraar was, is jarenlang betrokken geweest bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hij was er vanaf de oprichting in 1983 actief als vrijwilliger, en later als bestuurder.

Lezingen en rondleidingen

De Graaf zat zo'n twintig jaar in het bestuur, waarvan dertien jaar als voorzitter. Dat was tussen 1990 en 2003. Hij verzorgde tot vorig jaar zelfs nog regelmatig rondleidingen in het Herinneringscentrum en op het voormalige kampterrein. Daarnaast gaf de Emmenaar op scholen in heel Noord-Nederland lezingen over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging.

Spreken voor groepen over de oorlog heeft Jan de Graaf bijna zijn hele leven gedaan. In zijn jeugd kwam hij door een toeval oog in oog te staan met een groepje vluchtende Joden. De angst op hun gezicht heeft hem nooit weer losgelaten. Hij vond dat het verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de massavernietiging van de joden verteld moest blijven worden.

De Graaf is in zijn woonplaats Emmen verder nog actief geweest als voorzitter van het 4 mei-comité en de Joodse synagoge. Ook in de synagoge gaf hij rondleidingen en lezingen over antisemitisme en het Joodse leven van na de oorlog.

Jan de Graaf is vanmiddag in Emmen begraven.