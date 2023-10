Ex-verslaafden nemen intrek op Zorglandgoed Donderen, Leefbaar Tynaarlo stelt vragen

In Donderen is onrust ontstaan over de nieuwe invulling van 'zorglandgoed Donderen'. Vorige week zijn er acht bewoners geplaatst met een verslavingsgeschiedenis. De raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo heeft vragen gesteld.

Raadslid Marcel Elzerman zegt namens Leefbaar Tynaarlo verbaasd te zijn over de plaatsing van acht bewoners en de wens van Zorg van Toen om dat uit te breiden naar zestien bewoners. Elzerman wil weten of het past binnen de vergunning op het zorglandgoed en vindt dat Zorg van Toen niet goed heeft gecommuniceerd naar de buurt over de plaatsing van de nieuwe bewoners.

Het raadslid uit Eelde stelt de vragen, nadat de voorzitter van de dorpsbelangen in Donderen tegenover het Dagblad van het Noorden aangaf dat het dorp zich overvallen voelt vanwege de komst van de acht bewoners.

'In rust en ruimte terug naar de maatschappij'

Hans Zethoven is directeur van Zorg van Toen, de organisatie die verantwoordelijk is voor de invulling van de locatie in Donderen. Hij stelt dat er inmiddels contact is tussen zijn organisatie en de dorpsbelangenvereniging. "Er is al wat kou uit de lucht gehaald en binnenkort zal er een informatieavond zijn voor het gehele dorp", zegt Zethoven.

"Onze bewoners krijgen 24 uur per dag begeleiding en hebben hier alle ruimte", vervolgt hij. "Het is een omheind landgoed waar de bewoners in alle rust kunnen werken aan een terugkeer in de maatschappij."

Achtervolgd door het verleden

Op 1 januari van dit jaar nam Zorg van Toen de plek over die voordien te boek stond als Hoeve Loevestein. De bedoeling was dat daar vanaf begin januari mensen kwamen wonen die langdurige zorg nodig hadden. Onder de naam Zorglandgoed Donderen werd er gewerkt aan een nieuwe reputatie. In 2019 stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) namelijk dat de zorg op Hoeve Loevestein ondermaats was.