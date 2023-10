Finish in zicht voor fietssnelweg in Assen: 'Tegenslag zorgt niet voor hogere kosten'

De finish is eindelijk in zicht voor de fietssnelweg in Assen. Het kostte de gemeente heel wat hoofdbrekens om het laatste stukje naar het stadscentrum af te kunnen maken. Anderhalf jaar lag de boel stil, omdat opborrelend grondwater langs het Havenkanaal de aanleg van een stevige kademuur dwars zat. Maar na flink puzzelen is daar een list op gevonden. En inmiddels wordt er hard gewerkt aan de laatste twee ontbrekende kilometers.

Wethouder Martin Rasker (VVD) van verkeer en vervoer is blij dat de klus na zoveel oponthoud 'eindelijk' afgemaakt kan worden. "Geweldig dat we nu al zover zijn. Alleen moet het weer wel meewerken, want bij regen gaat het niet door."

Kwelgeest

Het Asser traject van de doorfietsroute Groningen-Assen is iets meer dan 5 kilometer lang. En het noordelijke stuk van 3 kilometer over de Kanaaldijk en Vrieserweg, richting de gemeentegrens van Tynaarlo, is al lang en breed klaar. Assen was ook steevast van plan met de aanleg meteen door te stomen naar het centrum. Maar op het tracé achter de bedrijven langs het Havenkanaal, ontdekten ze ineens opborrelend grondwater.

Deze zogenoemde kwel bleek een ware kwelgeest voor de techneuten. Want hoe moesten ze daar nu ooit een stevige kademuur bouwen? "De fietssnelweg bestaat toch uit een dikke laag beton, en de huidige damwand langs het Havenkanaal was niet stevig genoeg om dat te dragen. Aanvankelijk zou er dus een nieuwe kademuur geplaatst worden. Maar door die krachtige onderstroom van die kwel, over een lengte van 800 meter, werd een nieuwe kade wel ingewikkeld."