Tweehonderd 'gouden huwelijksparen' in het zonnetje gezet

'Te laat op mijn eigen trouwerij'

Niet ieder gouden bruidspaar dat aanwezig was, kan zich volledig vinden in de speech van Hiemstra. "Ik heb nog wel een mooi verhaal over onze trouwdag, zo ontspannen was onze stijl namelijk niet", roept Ben Ernens (77). "Ik was te laat, want mijn pak was er niet", zegt hij terwijl zijn vrouw Thea Ernens-Wijnenga (77) de handen voor haar gezicht slaat.

Het echtpaar Ernens trouwde in 1969 in het Groningse Wehe-den Hoorn. "Ik stond maar te wachten. De hele familie was bang dat er wat met Ben gebeurd was. Ik moet bekennen dat ik het toen ook wel benauwd kreeg", zegt Thea Ernens.

Haar partner vertelt vervolgens wat de oorzaak van zijn late aankomst was: "Mijn kameraad en ik hadden dezelfde kledingmaat. Hij was even daarvoor ook getrouwd en had een mooi pak gekocht. Dat mocht ik lenen voor onze trouwerij. Doordat de plaatselijk brug eruit lag, moesten mijn kameraad en zijn vrouw kilometers omrijden."