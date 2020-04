Kinderboerderij De Beekdalhoeve in Assen heeft nieuwe toekomst

Het bestuur van de stichting Kinderboerderij Marsdijk is een half jaar bezig geweest een opvolger te vinden voor Vanboeijen. Tot de zomer had het bestuur de tijd iets nieuws te bedenken voor de inmiddels twintig jaar oude kinderboerderij. Sommige dieren, waaronder de varkens en de pony's waren al verkocht. Vrijwilligers hielden het draaiende.

Bekende plek

Martijn Kuizenga van zorg- en welzijnsorganisatie Schouder aan Schouder woont zelf in de buurt en had er direct wel oren naar om de plaats van Vanboeijen over te nemen. Kuizenga: "Het is de omgeving, de ligging. Ik ben hier met kinderen, toen ze klein waren, zelf vaak geweest. Ja, het ademt natuur. Het ademt gezelligheid. We willen het nog meer, nog beter en nog gezelliger maken."

Schouder aan Schouder biedt al dagopvang aan in een houtwerkplaats 500 meter verderop. Kuizenga spreekt overigens liever van 'deelnemers' dan van 'cliënten' als hij het over de afnemers van de dagbestedingsplekken heeft.

'Deelnemers' gezocht

Voor de kinderboerderij heeft Kuizenga inmiddels vier deelnemers gevonden. Er is voor nog wel tien plaats. "Maar dat gaat lukken", zegt hij vol overtuiging.

De Beekdalhoeve is een relatief grote kinderboerderij. Van de gemeente Assen krijgt het dezelfde vergoeding als kleinere kinderboerderijen. Voorwaarde is wel dat de kinderboerderij de hele week open moet zijn voor publiek. Er zijn voldoende vrijwilligers om dat in het weekend voor elkaar te krijgen. Maar voor de doordeweekse dagen bij lange na niet. Verhuur voor dagbesteding is alleen daarom al een noodzaak.

Voor de wijk Marsdijk is het behoud van de kinderboerderij ook goed nieuws. Buurtbewoners mogen meedenken met een nieuwe opzet van activiteiten en de keus van nieuwe dieren. Bestuurslid Richard Zijlstra: "Het is allemaal fris en nieuw nu."