Twee Drentse bedrijven behoren tot de innovatiefste van Nederland

Twee Drentse bedrijven staan in de top 100 van de meest innovatieve bedrijven van Nederland. Het Asser ByPoint en het Meppeler Ferr-Tech hebben een plekje gekregen in de KVK Innovatie Top 100.

De lijst is een overzicht van de meest innovatieve bedrijven van Nederland en uiteindelijk wordt daaruit een winnaar geselecteerd. In totaal zijn 300 bedrijven ingezonden, waaruit panels van innovatie-experts een selectie maakten. Alle nominaties zijn beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie.

Oplossing voor houdbaar waterzuiveringsmiddel

Fietsvaldetectiesysteem

ByPoint ontwikkelde het eerste fietsvaldetectiesysteem ter wereld dat zonder gebruik van een mobiele telefoon alarm kan slaan bij een val of ongeluk. Want hoe sneller de patiënt in het ziekenhuis ligt, hoe groter de kans op een geslaagde ingreep en hoe beter de kans op revalidatie daarna, zo is de gedachte. Vorig jaar kwam het product op de markt en nu is het dus geselecteerd voor de KVK Innovatie Top 100.