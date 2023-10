Amateurastronomen vieren mijlpaal: 'We maken foto's die vroeger ondenkbaar waren'

Een jubileum vandaag voor de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Noord-Drenthe. De vereniging bestaat 75 jaar en viert die pijlpaal met enkele evenementen in het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Gerard van den Braak - toevallig ook 75 jaar - is amateurastronoom en voorzitter van de Noord-Drentse vereniging. In zijn eigen sterrenwacht in Zuidlaren speurt hij de sterrenhemel af met zijn telescoop en maakt hij foto's. Zijn fascinatie voor de hemellichamen is lang geleden ontstaan.

Eerste kijker voor 15 euro

"De interesse voor de sterren is begonnen toen ik bij de scouting zat. Daar moest je insignes halen en voor eentje moest je de sterrenbeelden leren", herinnert Van den Braak zich. "Op een gegeven moment wilde ik graag een kijker hebben, maar dat was onbetaalbaar. Toen las ik in een boekje dat je een brillenglas kon kopen met een oculairglaasje van een microscoop. Daarmee kon je voor 15 gulden zelf een kijker maken."

"Het was een heleboel werk, maar je leerde er heel veel van. Al zag je er niet veel door, moet ik eerlijkheidshalve zeggen", lacht hij. "Ook daarna maakte ik eigenlijk alles zelf. Zo ben ik op een cursus in Emmer-Compascuum geweest, waar ik zelf een spiegel voor een telescoop heb leren slijpen. En ik was een van de eersten die een op afstand bestuurbare kijker heeft gebouwd."

Techniek gaat razendsnel