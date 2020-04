In Midden-Drenthe moet je het verst reizen om huisarts te zien

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Inwoners van Midden-Drenthe leggen daarvoor 2,5 kilometer af en in Aa en Hunze gaat het om 2,4 kilometer. Alleen op Texel is de afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk groter: 3 kilometer.

Ook in de gemeente Westerveld is met 2,2 kilometer de afstand tot een huisartsenpost landelijk gezien groot. Gemiddeld moet je in Nederland een kilometer reizen voor de dichtstbijzijnde dokter. In onze provincie is Meppel (1 kilometer) de enige gemeente die niet boven dat gemiddelde scoort.

Bij uitbraak van het nieuwe coronavirus spelen huisartsen een centrale rol. Ze zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die vermoeden dat ze besmet zijn. Daarom hebben ze ook beter zicht op de groep die Covid-19 heeft, maar daar niet op is getest. Gemiddeld zijn er twintig huisartsen te vinden in een straal van 50 kilometer.

Huisartsenpost in het weekend

Als mensen 's avonds of in het weekend medische problemen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunnen ze daarmee terecht bij de huisartsenpost. Hiervoor zijn mensen wat langer onderweg dan voor de reguliere huisarts: in 2019 woonden Nederlanders gemiddeld op ruim 6 kilometer van de dichtstbijzijnde huisartsenpost.

In Drenthe moeten inwoners van de gemeente Coevorden daarvoor het verst reizen. Zij leggen voor de dichtstbijzijnde huisartsenpost 14,8 kilometer af, gevolgd door Midden-Drenthe (12,4) en Borger-Odoorn (11,6)

Ziekenhuis

In Coevorden is ook de afstand (14,8 kilometer) tot een ziekenhuis het grootst. Inwoners van Assen hoeven daarvoor het minst ver te reizen (2,8 kilometer).