FC Emmen-voorzitter Lubbers: Stadionplannen staan nog fier overeind

De directeur ging tijdens de Podcast vanzelfsprekend in op het beëindigen van het eredivisieseizoen, de keuze om geen enkele club te laten promoveren of degraderen én ook de financiële consequenties van de huidige crisis kwamen aan bod.

Want zoals voor elke club komen er ook voor FC Emmen financieel spannende tijden aan. Tot eind juni zit het wel goed bij de eredivisieclub, maar daarna is er veel onzeker. En dat in een periode waarin spelers moeten worden vastgelegd en andere voorbereidingen op een nieuw seizoen beginnen. "Tot en met 30 juni krijgen we het dicht, maar er moeten geen rare dingen gebeuren", zegt FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers. "Als er claims komen of er zijn andere onvoorziene dingen, zou dat direct een probleem kunnen geven."

Lubbers houdt bovendien rekening met het omvallen van sponsors, maar hoeveel Emmen terug moet op de begroting is nog niet duidelijk. "Daar is het echt te vroeg voor."

De KNVB besloot vandaag het eredivisieseizoen 2019/20 definitief te beëindigen. Er degraderen geen clubs en ook is er geen promotie. Er was kritiek op de manier van communiceren van de KNVB, zo werd er geen duidelijk voortouw genomen. "Ik snap het commentaar. Als je de vergadering volgt krijg je ook die indruk. Maar via videocalls met 74 mensen is het niet makkelijk. Het is chaotisch."

De Nederlandse clubs mochten vandaag stemmen over de seizoensafloop. Lubbers wil niet zeggen of FC Emmen voor degradatie stemde of voor het behouden van staartclubs RKC en ADO Den Haag. "Dan heb is straks supporters van ADO of Cambuur in mijn tuin staan." (Volgens tv-programma Voetbal Insite zou Emmen 'tegen' hebben gestemd, dus voor promotie van Cambuur en De Graafschap)

Voor Emmen zelf was het zo spannend vandaag niet. De club speelde zich dit seizoen, vooral thuis, al naar een veilige twaalfde plaats. "Ik denk dat we met plek 12 het hartstikke goed gedaan hebben", zegt Lubbers. De tevredenheid over de sportieve prestaties zijn ook terug te zien in reacties van supporters. "Tot dusver is het niet gebeurd dat seizoenskaarthouders hun geld terug willen voor de overige wedstrijden. Het is eerder zo dat mensen een donatie willen doen. Het is natuurlijk ook niet zo dat mensen geen waar voor hun geld hebben gehad."

Lubbers verwacht niet dat er vanaf 1 september met publiek gespeeld kan worden. "Dat is wel lastig, het publiek heeft ook afgelopen seizoen een belangrijke rol gehad."

Heylen en Adzic

De onzekerheid over de start van het nieuwe seizoen, geeft ook financiële onrust. "Per 1 juli hebben alle clubs een probleem", klinkt hij stellig. Dat heeft onder andere invloed op het verlengen van contracten en aantrekken van nieuwe spelers. Het contract van verdediger Heylen loopt af, maar kan voorlopig niet verlengd worden. Datzelfde geld voor assistent-trainers Goedkoop en Grummel. "Je gaat geen onnodige verplichtingen aan. Een nieuwe verplichting aangaan is moeilijker dan lopend contract verlengen."

En voor het behoud van Luka Adzic is waarschijnlijk geen geld. Lubbers "Dat zal een lastig verhaal worden. Je zit met een speler van buiten de EU en hij wordt gehuurd. Als je die volledig op de payroll wil hebben moet je kijken of die kwaliteit er is en of dat in de begroting past." De voorzitter heeft wel goede hoop dat smaakmaker Kerim Frei bij de club blijft.

En moet FC Emmen spelers als Bijl en Peña verkopen om het hoofd boven water te houden? "Je moet wachten tot er meer duidelijkheid is. Die mannen hebben langdurige overeenkomst en daarmee een transferwaarde, maar dat betekent niet dat ze weg moeten. Dat ze bij diverse clubs op het lijstje staan is mij wel bekend. Er informeren nog wel clubs, maar hoe serieus is het dan? Ik bel ook wel clubs, maar dat betekent niet dat ik volgende week weer kom voor een speler."