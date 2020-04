Alfons Arts verlengt bij FC Groningen

Alfons Arts heeft zijn contract bij FC Groningen met twee jaar verlengd. De 54-jarige Emmenaar is een van de assistenten van hoofdtrainer Danny Buijs. Arts was sinds dit seizoen assistent bij het eerste elftal. Daarvoor had hij vier seizoenen de leiding over het beloftenteam.

Voordat Arts naar FC Groningen ging was hij werkzaam (ook als hoofdtrainer) bij Cambuur en als assistent-trainer bij FC Emmen, de club waar hij jarenlang als speler een rots in de branding was.

"De functies hoofdtrainer en assistent-trainer ken ik en ben ik gewend. Op papier ben ik nu dan wel assistent, maar er heerst toch het gevoel dat we het allemaal samen doen, als één geheel. Danny geeft zijn stafleden heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat geeft enorm veel plezier in het werk wat ik doe en dat is doorslaggevend. Ik voel me goed in deze rol op de achtergrond", aldus Arts op de website van FC Groningen.