Molukkers vieren en herdenken 70 jaar onafhankelijkheid

Overal hangen ballonnen en bij veel huizen wappert de Molukse vlag. Jongeren steken vuurwerk af en bij de Molukse kerk verzamelen zo'n honderd inwoners. Muziek klinkt over het plein. De mensen komen samen maar houden afstand van elkaar, anderhalve meter. In de huizen rondom de kerk staan de mensen in hun voortuin om de ceremonie mee te maken.

De Republiek der Zuid-Molukken riep op 25 april 1950 de onafhankelijkheid uit van Indonesië. Dat land, zelf net onafhankelijk geworden van Nederland, zag het afsplitsen van de Molukken niet zitten en greep hard in. De regering van de Zuid-Molukken verblijft sinds de executie van RMS-president Chris Soumokil in 1966 in ballingschap in Nederland.

Georganiseerd door jongeren

De ceremonie in Assen wordt georganiseerd door jongeren. De geschiedenis is van generatie op generatie doorgegeven en nog steeds levend. Een van hen is de 30-jarige Kiko Kaidel. "Het is ontzettend belangrijk dat we deze dag nog steeds vieren en gedenken", zegt hij. "Want we zijn dan wel zeventig jaar verder. De onderdrukking op de Molukken is er nog steeds." De geschiedenis is nog heel levend. "Het is van generatie op generatie over gebracht."

Naast het hijsen van de Molukse vlag en het zingen van het volkslied wordt ook de onafhankelijkheidsverklaring voorgelezen, in het Moluks. Daarnaast is er een minuut stilte om de mensen te gedenken die hun leven voor het land hebben gegeven. Op een groot spandoek staat 'apa datang dari muka djangan unduree', oftewel 'wat we ook tegenkomen we zullen nimmer wijken'.

De tekst betekent: Wat we ook tegenkomen we zullen nimmer wijken (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Belofte niet waargemaakt

De oudere generatie Molukkers is trots dat de herdenking en viering georganiseerd wordt door jongeren. "De jongeren hebben de toekomst, we moeten het overdragen. Het is een heel bijzondere dag, 70 jaar na dato leeft RMS nog steeds. Dat vind ik geweldig", zegt Christien Sohilait. Gisteravond hebben ze allemaal de toespraak van de president gezien. Iedere wijk viert vandaag deze dag op zijn eigen manier.

"In 1951 zijn de Molukkers naar Nederland gegaan onder dienstbevel. Voor drie tot zes maanden. De belofte is nooit ingelost en dat is best wel kwalijk. Het is belangrijk om dat niet te vergeten", zegt Sohilait.