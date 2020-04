Een-op-een-sportles op 1,5 meter afstand, mag dat?

Niels Doorduin van het Sport- en Voedingcentrum in Assen zit met zijn handen in het haar. Hij belt meerdere overheidsinstanties, lokaal en landelijk, om het antwoord te krijgen op een brandende vraag: is personal training, coaching of een revalidatietraining buiten of in het sportcentrum toegestaan? Hij krijgt niet van iedereen hetzelfde antwoord en dat leidt bij hem tot onduidelijkheid.

Oneerlijke concurrentie

Het Sport- en Voedingcentrum is al sinds het begin van de coronamaatregelen dicht. "Wij staan voor gezondheid en hebben dus besloten ook buiten geen trainingen te geven. Het kost ons echter heel veel geld", zegt Doorduin.

Tegelijkertijd ziet Doorduin op internet en in de natuur 'zeer veel' trainers trainingen geven. "Ook word ik gebeld door klanten met de vraag waarom ander trainers wel buiten training geven en wij niet", zegt hij. Hij voegt eraan toe dat hierdoor 'zeer oneerlijke concurrentie' ontstaat en dat de gezondheid van de medemens op het spel staat doordat er gebruik wordt gemaakt van de onduidelijkheid.

Grote uitbraak

Je kunt je afvragen wat het probleem is als sportinstructeurs individueel les geven en daarbij minimaal 1,5 meter afstand houden. Je houdt je immers aan de regels van social distancing. Hoewel de regels voor kinderen die willen sporten worden versoepeld, zijn regels voor volwassenen nog steeds hetzelfde. Trainingen voor volwassenen zijn niet toegestaan, ook niet een-op-een. 'Alleen trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april weer plaatsvinden', schrijft de overheid op haar website.

Het RIVM, dat een adviserende rol heeft richting de overheid, legt uit waarom sportinstructeurs geen les mogen geven. "Die ene sportschoolhouder zal waarschijnlijk niet voor een grote uitbraak zorgen," zegt een woordvoerder, "maar als alle sportschoolhouders zo denken, dan hebben we een andere situatie te pakken. We zouden niet moet kijken naar wat maximaal kan, maar naar wat we maximaal zouden kunnen bijdragen."